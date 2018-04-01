馬英九出席書法賽 盼推廣書法正統漢字

2018-04-01 15:42 中央社 台中1日電



前總統馬英九到中原盃第21屆書法比賽會場參觀，勉勵現場比賽選手。聯合報系記者余采瀅／攝影 分享 facebook 前總統馬英九今天出席台灣道教總廟無極三清總道院太上道祖祝壽三獻禮慶典，並參觀書法比賽，馬英九希望教育部推廣書法教育，鼓勵大家學習使用正統的漢字。

馬英九已經是第9度出席「台灣道教總廟無極三清總道院中原盃第21屆書法比賽」，參加比賽的選手，年紀最小的僅念幼稚園，年紀最長的已經高齡90多歲。

馬英九表示，他很重視漢字的發展，擔任台北市長時曾辦過漢字文化節，鼓勵大家學習並使用正統的漢字，希望各級學校多推廣。

馬英九說，從小不論是家裡、學校都相當重視書法，高中的週記還是用毛筆寫，他在美國辦留學生雜誌、編刊物時會隨身攜帶毛筆，回國後在總統府工作，長官都用毛筆批公文，後來他擔任市長、總統也用毛筆批公文，現今他簽字也都是用毛筆。

馬英九指出，現在小學有67.49%，約3分之2開書法課程，但到了國中就少很多，剩下18%，希望教育部繼續加強書法教育。

馬英九現場還拿出自來水毛筆展示，他說，因無法隨身攜帶墨汁、硯台、毛筆，現在用自來水毛筆就很方便，在簽字時都可以用，他笑說，「我可不是在推銷」。

馬英九說，不管是怎樣的筆，寫的方法都是一樣的，新科技的發展不一定會阻礙傳統文化的傳承，應該是相輔相成，他勉勵現場專注練習書法的大小朋友，千萬不要放棄。