綠委愚人節批藍 孫大千反指民進黨愚弄人民十大謊言

2018-04-01 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨立委林俊憲今天在臉書表示，「國民黨讓台灣過了幾十年的愚人節」。前立委孫大千酸，政治詐騙集團的最高境界，就是「做賊的喊捉賊」，他指出民進黨愚人節十大經典謊言：

第一，「勞工是心中最柔軟的一塊」。真相是，立刻狠狠的捅了勞工一刀。

第二，「基本工資三萬元」。真相是，說完就沒有下文了。

第三，「維持兩岸關係的現狀」。真相是，睜眼說瞎話。

第四，「2025年非核家園」。真相是，重啟核二廠二號機，結果又停機。

第五，「謙卑謙卑再謙卑」。真相是，當選後志得意滿，為所欲為，不可一世。

第六，「推動婚姻平權」。真相是，虛晃一招，應付交差，不上不下。

第七，「如果政府聽不見，可以拍桌子」。真相是，都已經丟鞋子了，還是聽不見。

第八，「讓人民在寒冷中走上街頭，總統應該要感到羞愧」。真相是，人民不但被逼到走上街頭，甚至去臥軌了。

第九，「做最會溝通的政府」。真相是，總統府外的蛇籠、拒馬和規劃中的圍牆，不但讓蔡英文聽不到人民的聲音，恐怕連人民的影子都看不到了！

第十，「莫忘初衷」。真相是，民進黨台南市長黨内初選上億不明政治獻金，嘉義縣長黨内初選地方派系惡鬥。

孫大千最後說，愚人節，民進黨快樂！但是，被愚弄欺騙的人民，並不快樂！