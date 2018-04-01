陳師孟條款 超黨派「需更具體界定」

2018-04-01 13:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



立委賴士葆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨立委賴士葆提案修正《監察法》，增訂「陳師孟條款」，規範監委行使職權應超出黨派，保持中立，不得以任何形式影響法官依法律獨立審判。對此，有監委認為適度修法為讓制度更加完善，但有立委認為，超越黨派要如何界定，可能需要更具體內容。

賴士葆表示，這項提案一方面是呼應律師陳長文推動的「反妨害司法公正公投」，另一方面則是為陳師孟「量身訂做」，因陳師孟從上任前，就揚言要查辦「辦綠不辦藍」的司法官，雖監委是合議制，最後對調查結果不會有太大影響，不過恐怕造成寒蟬效應，已明確影響司法審判公正性。

有監委表示，尊重立院的決定，原本監委在行使職權就有規範，對於監察法的修改會有較清楚的界線，而不是針對特定對象，限縮某些人的權利，可見因為現行規範中並不夠明確，監察法適度的修改對於整個公部門來講，相信也是正面效果。

也有監委說，對於修監察法當然是沒意見，落實法治是比什麼都重要的事，多幾層關卡在整體制度上是好事，民主政治中並沒有偉大的個人，權力大的人被受檢驗也應該更加嚴格。

司法法制委員會召委吳志揚說，修監察法有宣示的意味，但若要檢視是否超出黨派，這很難具體的界定，也因為憲法中本來就有規定，對於提修監察法可能需要更具體的內容。吳志揚表示，司改國是會議與法務部都有提，主張將「妨礙司法公正罪」加進刑法中，因此對修監察法增加條文，可建議以妨礙司法公正罪加入刑法中用以執行。

民進黨立委李俊俋則表示，目前在這會期中還沒有聽說要排審修監察法，但相信修監察法將是目標。