監院去年人民書狀破1.5萬件 4年高峰 司法及獄政類居冠

2018-04-01 13:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



監察院去年收受人民書狀件數達到四年來高峰，突破1萬5000件，比2016年多出近1500件，平均監察院每個月要處理約1261件，其中又以司法及獄政類件數居冠，全年有近6000件。

2017年監察院收受人民書狀件數達到2014年以來的新高點，收件總數達到1萬5128件，比2016年的13666件多出1462件，而2017年有116天假期，等於監察院在尚未補齊監委前的18位監委，每個工作日要收受約61件人民書狀。

其中人民書狀案件性質以司法及獄政類居首，高達5969件；內政及少數民族類居次，達4576件；財政及經濟類居第三，達2059件。同時，成長幅度也以司法及獄政類最多，去年件數比前年增加1079件。

監察院統計，截至今年2月為止，第五屆監察委員累計收受5萬0830件人民書狀，其中有1萬8459件併案處理，目前有9011件進入司法、行政救濟程序，另有1萬225件送請行政機關參處，今年截至2月則共累計2370件。

面對龐大業務，監察院收受人民書狀後會先行篩選排除不屬監察院職權範圍，或陳訴內容空泛，以及需要陳述人補充說明或補送資料的書狀。另外，若整理後發現有屬同一案件則併案處理，以此減少處理件數。