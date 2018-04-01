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同僚爆：陳師孟想改掉監委自律規範 提可參與黨派活動

2018-04-01 13:11聯合晚報 記者林麒瑋／台北報導

監委陳師孟。 圖／聯合報系資料照片
監委陳師孟。 圖／聯合報系資料照片
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陳師孟「沒什麼好回應」

監委陳師孟上任後話題不斷，有監委指出，陳師孟影響監委公平、公正、公開的原則，挑案子辦更「把自己做小了」，更透露陳師孟一上任就提出《監察委員自律規範修正草案》，要求條文中的「超黨派」，改為「非上班時間、上班地點，可參與黨派活動」，但遭監委同僚否決。對此，陳師孟在電訪中僅以「沒什麼好回應，謝謝」，隨即掛掉電話。

不願具名監委表示，在現行的中央單位體制內都有不同監督設計，監察委員不應該針對某些特定立場或是特定的人，應回到法治面，善盡權責義務，外在行為代表做了多少，就能顯示到底有沒有回到制度上行使職權，監委放大特定人士不是好事。

也有監委說，陳師孟雖然講話很客氣，但外在行為顯示個人立場，的確很不好，監委在調查中應回歸法治和相關法令，以法律為界，在行政中立法就有明文規定，必須「跨黨派 」，而監委所行使的職權應回到法制面進行檢視。

還有監委認為，台灣就是民粹當道，很多事情都不問是非、不問冤屈，就只問藍綠。司法改革的問題，有多少人覺得被冤望，過去監察院比較保守，很多監委的表現也受到批評，但站在一個公平、公正、公開的角度，每個利基點都必須要一致，監委的職權就必須要看糾正的理由、違法失職的理由，連調查報告也是必須備受檢驗的。

但也有監委持不同看法，認為「陳師孟的加入讓監察院更健康」，跳脫了過去傳統、封閉的行政體系，帶來更多元、健全的角度，也不見得是壞事，只是每位監委主動調查或接受請願的案子，都會有個人看法和意見，但只要遵循迴避利益、遵照法規，不論哪種立場應都被尊重。

陳師孟監察院司法改革行政中立

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