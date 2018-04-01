幹話連篇 羅智強：愚人節給愚弄人民的賴清德一個X

2018-04-01 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院院長賴清德日前在立法院備詢時，對於電價上漲對民眾的影響，他表示有5成多的人加薪，漲電價沒關係；而面對立委質詢深澳燃煤電廠可能造成北部空氣汙染，賴清德更再度強調使用乾淨的煤。對此，今天愚人節，給鬼話連篇、愚弄人民的賴清德一個X。