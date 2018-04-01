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與柯文哲合作被爆料 孫大千批蔡英文：史上最搞笑政治操作

2018-04-01 12:22聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千。報系資料照
前立委孫大千。報系資料照
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日前傳出蔡英文總統將任命高雄市長陳菊為總統府秘書長，更被爆料蔡私下約見柯文哲打算2018台北市長不推人繼續與柯合作。前立委孫大千在臉書上批評，府秘書長的任命和民進黨台北市長的提名，真的是標準的「畫蛇添足」和「弄巧成拙」，是史上最搞笑的政治操作。

孫大千說，蔡英文要任命誰擔任總統府秘書長，原本就是她的職權，外界根本不會有太多的意見。但這次的任命硬要搞得偷偷摸摸，鬼鬼祟崇，弄到疑雲重重，滿城風雨，真的不知道在演哪一齣。如果最後的人選真的是陳菊，蔡英文和陳菊兩人恐怕都會因爲先前的「裝神弄鬼」，而受到政治反作用力的衝擊，真的是蠢斃了。

對於民進黨台北市長的提名與否，孫大千更酸是「史上最搞笑」的政治操作。倘若一開始打定主意，就是要禮讓柯文哲，在彼此談妥條件，取得共識後，就應該立即公布，然後對內消除雜音，對外全面備戰。

孫大千說，結果蔡英文因為猶豫不決，所以進退失據，弄到烽火遍地，群雄並起，就算最後仍然決定禮讓，如何擺平黨内反彈聲浪將是高難度的工作。而柯文哲在這段期間內也被民進黨批評得傷痕累累，一文不值，事後要大費周章才能破鏡重圓，清理戰場，怎麼可能得到柯文哲真心的感謝呢？一樁好端端的美事，最後被攪拌成一鍋粥，真的是標準的「聰明反被聰明誤」。

孫大千最後說，前副總統呂秀蓮和民進黨立委姚文智當然是「人」，還是「人才」。但是可惜的是，在民進黨權力核心份子的心中，他們都只是「棋子」而已，而且，很快就要成為「棄子」了。

民進黨孫大千柯文哲

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