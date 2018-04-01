元首維安 今年已投入兵警力16萬人次

2018-04-01 12:24 中央社 台北1日電



總統蔡英文官邸去年底傳槍響，國安相關單位明天將赴立院專案報告。根據國安局書面報告，今年1至3月針對元首維安，已執行特種勤務約3000次，兵警力共約16萬人次。

國安局上月28日證實，一名國安人員去年12月在蔡總統官邸清槍時，未依照裝備操作規定執行導致槍枝誤擊，事後將這名人員調離現職並記申誡2支，已完成檢討作為。

為確實檢討元首維安問題，立法院外交及國防委員會要求國安相關單位，明天上午以「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」為題至立院專案報告。

根據國安局書面報告，針對元首維安，今年1至3月，已執行特種勤務約3000次，兵警力共約16萬人次。

國安局指出，總統府及總統官邸安全工作的兵警力運用，以「侍衛編組」為核心，「便衣編組」為支撐，統合「武裝編組」、「警察編組」共同執勤，並區分為「蒞臨場所警衛」、「區域警衛」及「線上警衛」。

蒞臨場所警衛，主要確保正、副元首在總統府、出席場合的安全；區域警衛，在防制滲透、狙擊、包圍、謀害及滋擾狀況發生；線上警衛，則在排除交通障礙及維持暢通，又區分為道路警衛、鐵運警衛、空運警衛、海運警衛、河川（湖泊）警衛、捷運警衛等。