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言論自由日 內政部研討會談政府角色

2018-04-01 12:03中央社 台北1日電

4月7日是言論自由日內政部3日將舉辦研討會，著重面對言論自由的新時代，政府角色的省思，並探討網路對言論、隱私等的影響，將邀行政院政務委員唐鳳、導演李惠仁等人與談。

民國78年4月7日鄭南榕因爭取百分之百言論自由而自焚，他的主張因而獲得社會廣泛迴響，開啟日後改革契機。為彰顯言論自由的意義與價值，行政院於民國105年12月19日核定將4月7日訂為言論自由日。

去年是言論自由日的元年，內政部當時舉辦座談會，探討言論自由前瞻意義與社群媒體造成的網路霸凌問題，邀請鄭南榕的女兒鄭竹梅等人與談。

內政部說，今年續辦研討會，著重在「政府角色」，希望從不同層面詮釋言論自由真諦及政府角色的轉變，讓公務員共同捍衛言論自由，深化民主發展。

內政部表示，研討會主題為「言論自由新時代的挑戰—政府角色的省思」，分為「商業及政治力量對表意自由之影響」、「網路資訊發達對言論及隱私等人權之影響」及「數位機會造成資訊接收及發言權受限」等3個題目探討。

內政部指出，3個主題分別由內政部長葉俊榮、文化部政務次長丁曉菁及行政院人事行政總處人事長施能傑擔任主持人，並邀唐鳳、李惠仁、資深媒體人馮賢賢、作家朱宥勳等人與談。

內政部言論自由日唐鳳

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