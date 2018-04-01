商總首設大陸辦事處今臨時喊卡 賴正鎰：事緩更圓

2018-04-01 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中華民國全國商業總會在大陸首度設點，商總南京辦事處原定今（1）日掛牌成立，但臨時喊卡，現場揭牌活動取消，只聚焦南京涵碧樓正式開幕。不過，商總理事長賴正鎰強調，商總南京辦事處今年成立計劃順利推進，而且事緩更圓，因為「70年前商總舊址已經找到了」，爭取11月商人節揭牌成立。

中華民國全國商業總會在大陸首度設點好事多磨，原定1日掛牌成立的商總南京辦事處，揭牌儀式臨時喊卡。

不過，商總理事長賴正鎰1日在南京涵碧樓正式開幕後，接待南京市市長藍绍敏，進一步透露好消息。賴正鎰說，「70年前商總在南京成立的舊址已經找到了」，商總既然要在南京成立大陸首個辦事處，當然重回70年前創立的最初原點，意義更大。而南京市政府正多方協助動遷重建，好讓商總南京辦事處重回原址並成立永久據點。

商總跟南京有70年的歷史淵源，因為抗戰勝利後，民國時期，全國工商界人士組建全國商聯會，就在1946年11月1日於南京市成立全國商業總會並召開第一屆會員代表大會，還將這天訂為「商人節」。

商總在南京成立大陸首個辦事處因此特別有時代意義。賴正鎰強調，商總設點將加強兩岸各商會交流合作。他表示，商總南京辦事處今年一定會成立，將爭取11月商人節回到70年前創會原址揭牌成立。

事實上，商總登陸設辦，更對現階段兩岸經貿團體交流有重要的「破冰」意義。

因為總統蔡英文拒不承認九二共識，兩岸過去簽署的ECFA等協議無以為繼甚至部分中止，兩岸互設的旅遊、貿易等經貿團體辦事處，大陸不但降低派駐層級，讓其名存實亡；而台灣經貿團體在大陸，包括台旅會、貿協等原本已經由辦事處升格有行政功能的代表處，業務交流已實質停擺。

兩岸經貿團體互設辦事處是在2010年ECFA拍板後，在第六條明定將兩岸經貿團體互設辦事機構列入經濟合作項目。

兩岸經貿團體採取對等、互惠原則，外貿協會2012年起先後在上海、北京設點，陸續拓展廣州、青島、成都等地；電電公會則於2014年起在昆山、南京設點。

對應的大陸海貿會2015年在台北正式揭牌，機電商會則是2013年成立台北辦事處，後續在台拓點再無下文。