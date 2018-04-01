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獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：法律都不遵守 這國家爛掉了

獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：這國家爛掉了

2018-04-01 11:02聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

台北市長柯文哲今早出席台北兒童月活動。記者陳靖宜／攝影
台北市長柯文哲今早出席台北兒童月活動。記者陳靖宜／攝影
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台北市長柯文哲近期對獨派動作頻頻，拆完公投盟帳蓬又向西門町台獨旗隊開刀，導致獨派不滿，質疑柯文哲此舉是為選舉而來，因此獨派民眾號召「丟鞋」活動，將在柯文哲所到之處丟鞋抗議。

為保柯文哲安全，維安人員在活動現場都準備雨傘「防鞋」，對此，柯文哲表示「我不曉得」， 並說不清楚維安人員是否有準備雨傘，隨後又說「不用啦，還好啦還好啦！」

至於又被抗議，會不會擔心影響年底選戰，柯文哲表示，「慢慢還是要建立規則」，如果法律訂出來，大家就要遵守，訂法律擺在那裡大家都不遵守，「那這國家爛掉了」。

柯文哲選舉台獨

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