蔡英文陳水扁隔空對決 游梓翔：台灣民主大笑話

2018-04-01 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



陳水扁日前幫參與黨內初選的陳致中站台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 昨天總統蔡英文與媒體茶敘，提到陳水扁保外就醫話題，而陳水扁所屬群組「新勇哥物語」也立馬回嗆，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書以「英勇對決無法無天、台灣民主大笑話」發表評論指出，一場「英勇對決」儼然開打，蔡英文跳過行政司法體系評論個案，蔡英文唯一適合說話的是特赦。保外就醫事項中監還沒說話、邱太三還沒說話、賴清德還沒說話，總統怎能評論？

游梓翔指出，蔡總統對爆料不斷的「勇哥」陳水扁放了重話，一場「英勇對決」儼然開打。有人覺得是陳水扁自作自受，貪污案保外就醫，竟不懂低調為何物，一下搞政治、一下玩爆料。爆料還對著「今上」而來，你可能視法律為無物，但竟敢「無天」起來。於是，蔡英文一句恐嚇意味十足的「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」，總可以讓你知道「天」還在這，「勇哥」再敢給我廢話看看。

他說，但，陳水扁的保外就醫是台中監獄准的。中監上面是法務部，法務部上面是行政院，行政院上面才是總統。於是蔡英文等於跳過了中監，跳過了老是以「尊重中監決定」四兩撥千斤的法務部長邱太三，跳過了曾經說過「阿扁明顯未受公平審判」、「應特赦阿扁」、「黨內會去連署（阿扁特赦），這是人情之常」的行政院長賴清德，直接評論中監主管事項，而且直接評論了個案。

這樣的蔡英文，就算證明了「有天」，也是「無法」了。蔡英文唯一適合說話的是特赦。保外就醫事項中監還沒說話、邱太三還沒說話、賴清德還沒說話，總統怎能評論？柯建銘也該出個聲，這難道不是「以總統身分操作司法」？馬英九是為了打擊司法關說，而蔡英文只是為了讓「勇哥」閉嘴。

就事論事，陳水扁幫兒子站台，違反中監「不上台、不演講、不受訪、不談論政治」四不原則是一回事。但請問「新勇哥物語」是違反了什麼呢？

貼文指出，如果你們早就認為陳水扁「保外就醫」條件根本不存在，那就早早依法讓他回監，在他「無天」爆料時言語恐嚇，用「無法」對付「無天」，而且這「無法無天」全部在公眾面前上演，這場無法無天的「英勇對決」真是台灣民主的大笑話。