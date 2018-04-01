研議遷都？賴清德清明連假夜宿中興新村

2018-04-01 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



清明連假在即，將於4日起連放5天假，行政院長賴清德規劃連假期間的六日，將參訪台三線客庄浪漫大道，落實總統蔡英文的客家政見；當晚並計劃夜宿中興新村，研議遷都議題。

賴清德曾談過「遷都大台中」概念，要把行政院遷到中興新村、立法院遷到霧峰的台灣省議會，讓台北市減壓，希望符合南北平衡、中部崛起目標。去年10月賴清德在立法院備詢時曾說，第一步他會先到中興新村了解，現在中興新村情況如何，適合做怎樣的事。據了解，他將安排下周六日住宿中興新村，以了解當地環境。