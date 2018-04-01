研議遷都？賴清德清明連假夜宿中興新村

相關新聞
獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：這國家爛掉了2018-04-01 11:02
蔡英文陳水扁隔空對決 游梓翔：台灣民主大笑話2018-04-01 10:40
愚人節很認真 黃國昌：呼籲體育署長下台！2018-04-01 10:16
酸賴清德「乾淨煤」應獲諾貝爾 洪孟楷發愚人節自冉報2018-04-01 09:03
言論自由日 內政部研討會談政府角色2018-04-01 12:03
外交部：馬其頓對台免簽延長一年2018-04-01 11:57
提警察兩原則 柯文哲：減少應酬、不拿錢2018-04-01 11:49
商總首設大陸辦事處今臨時喊卡 賴正鎰：事緩更圓2018-04-01 11:30
整治警紀推二不一要 柯Ｐ：是基本常識不是要求2018-04-01 11:01
解決低薪問題 曾銘宗：要讓年輕人看得到未來2018-04-01 10:39
賴揆6日夜宿中興新村 研議遷都2018-04-01 10:10
研讀蔣介石日記 郝柏村：果然鬥不過毛澤東2018-04-01 10:00
小英稱勇哥物語不利扁保外就醫 孫大千：施壓封口2018-04-01 09:18
【即時短評】林佳龍搞定「房事」 終結一個選舉戰場？2018-04-01 00:26
親民黨18歲了 宋楚瑜：熟橘不會變綠2018-04-01 00:25
直言集／中選會是公投新鳥籠？2018-04-01 00:25
學者：尊重公投提案者 不作實質審查2018-04-01 00:25
扁：再關押我對民進黨才有好處？2018-04-01 00:25
公投案要聽證 中選會遭質疑「公審會借屍還魂」2018-04-01 00:25
扁頻爆料 蔡英文重話：對保外就醫非好事2018-04-01 00:25
國民黨1.6億資遣費 黨產會解凍2018-04-01 00:22
林佳龍買房 盧秀燕總部：不做評論2018-03-31 23:08
中市西區置產 林佳龍：太太規劃2018-03-31 23:05
蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白2018-03-31 20:41
國民黨工資遣費 黨產會許可動支1.6億2018-03-31 19:52
黨產會解凍1.6億資遣費 國民黨罵：拿正常當特例2018-03-31 18:48
國安局指元首維安面臨陳抗近期有愈加激烈傾向2018-03-31 18:33
蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！2018-03-31 18:31
今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次2018-03-31 18:16
呂秀蓮批綠充滿失敗主義 洪耀福：民進黨是務實主義2018-03-31 18:13
人在台北卻現身台中國家歌劇院 唐鳳分享未來契機2018-03-31 18:01
影／親民黨新黨部開張 宋楚瑜導覽 充滿愛的回憶2018-03-31 16:23
防陳抗 憲指部：強化府區及官邸中衛區特種警衛任務2018-03-31 15:59
財團法人法剝奪人民財產？法務部：以訛傳訛2018-03-31 15:22
林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花2018-03-31 15:22
林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅2018-03-31 14:27
高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進2018-03-31 14:13
影／北市府自拆期限已過 原民陳抗據點也被拆2018-03-31 14:01
陳冲：加行政裁量權 違民主法治2018-03-31 13:43
熱門文章
陳慶士8論文遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分2018-03-31 13:45
蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白2018-03-31 20:41
林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅2018-03-31 14:27
為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄2018-03-31 15:16
蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！2018-03-31 18:31
研讀蔣介石日記 郝柏村：果然鬥不過毛澤東2018-04-01 10:00
陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職2018-03-31 12:07
海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密2018-04-01 03:41
特聘研究員陳慶士涉論文造假 中研院：遺憾 調查中2018-03-31 12:21
上「國軍online」打工 一年做29天多賺3萬7 划算嗎？2018-04-01 08:00
扁：再關押我對民進黨才有好處？2018-04-01 00:25
愚人節提前一天?軍史館烏龍 美國空軍一號變國軍2018-03-31 16:34
民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人2018-03-31 18:05
台大案vs.俄大案 學者：台灣沒有學倫醜聞調查能力2018-04-01 03:35
柳惠千接副侍衛長 繼任者也是幻象特技飛官2018-03-31 19:51
【即時短評】林佳龍搞定「房事」 終結一個選舉戰場？2018-04-01 00:26
今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次2018-03-31 18:16
林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花2018-03-31 15:22
中研院前所長陳慶士8論文涉造假 美要求撤稿2018-04-01 00:02
觀察站／轉型正義 黃煌雄6字箴言能落實嗎？2018-04-01 00:34
涉造假論文中研院研究員 執行科技部逾3千萬計畫2018-03-31 19:47
獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：這國家爛掉了2018-04-01 11:02
酸賴清德「乾淨煤」應獲諾貝爾 洪孟楷發愚人節自冉報2018-04-01 09:03
蔡英文陳水扁隔空對決 游梓翔：台灣民主大笑話2018-04-01 10:40
高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進2018-03-31 14:13
連爆論文造假「台灣形象雪上加霜」2018-04-01 00:06
論文涉造假 陳慶士發公開信道歉2018-04-01 00:34
促轉會名單 賴士葆：可預期國民黨會被更慘烈追殺2018-03-31 13:34
扁頻爆料 蔡英文重話：對保外就醫非好事2018-04-01 00:25
為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解2018-03-31 14:39
黃國昌批提名黃煌雄糟蹋轉型正義 徐國勇：他可被檢驗2018-03-31 12:10
黃煌雄掌促轉會 黃國昌諷：正義丟到垃圾桶就好了2018-03-31 22:58
扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」2018-03-31 13:37
游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！2018-03-31 15:40
國軍招募打美女牌惹議 柯志恩：難苟同國防部長官思維2018-03-31 13:46
親民黨18歲黨慶 宋楚瑜：成熟的橘子不會變綠2018-03-31 12:25
黃煌雄接促轉會盼和解 徐永明：醜陋的交易2018-03-31 19:51
增額北市議員提名 國民黨：等吳碧珠確定動向2018-03-31 20:01
蔡總統大啖鳳梨 媒體拋開禁忌吃了起來2018-03-31 14:02
親民黨18歲了 宋楚瑜：熟橘不會變綠2018-04-01 00:25
留言