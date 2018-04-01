賴揆6日夜宿中興新村 研議遷都

2018-04-01 10:10 中央社 台北1日電



清明連假4日起連放五天假，行政院長賴清德規劃連假期間的6日，將參訪台三線客庄浪漫大道，落實總統蔡英文的客家政見；當晚並規劃夜宿中興新村，研議遷都議題。

南投縣中興新村是過去台灣省政府所在地，民國87年精省後，中興新村長期閒置至今。

賴清德曾談過「遷都大台中」概念，要把行政院遷到中興新村、立法院遷到霧峰的台灣省議會，讓台北市減壓，希望符合南北平衡、中部崛起目標。

去年10月賴清德在立法院備詢時曾說，第一步他會先到中興新村了解，現在中興新村情況如何，適合做怎樣的事。

知情人士告訴中央社記者，賴清德為兌現政治理念，6日晚間安排住宿中興新村，以了解當地的環境；遷都是牽涉層面很廣的重大政策，規劃就要數年時間，賴清德希望能先跨出第一步。

知情人士表示，中興新村腹地廣大，未來若能遷都，官員生活起居、因應陳抗等維安措施，空間運用都會比在台北市更佳。

另外，蔡總統為推動客家文化發展，上任後提出台三線客庄浪漫大道政見，要結合生活、文化、生態、產業與觀光等面向，打造具歷史縱深的浪漫大道。客委會規劃第一階段4年（105-108）預算規模約新台幣56億元。

知情人士說，賴清德將運用連假期間參訪台三線上的客家美食和文化，檢視政策是否落實，並希望帶動地方發展。