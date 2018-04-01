酸賴清德「乾淨煤」應獲諾貝爾 洪孟楷發愚人節自冉報

2018-04-01 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨發言人洪孟楷今趁愚人節揶揄，在個人臉書發表愚人節版「自冉報」，揶揄行政院長賴清德所稱「乾淨的煤」是本世界最偉大發現，應拿諾貝爾。圖／截自洪孟楷臉書 分享 facebook 行政院長賴清德近日表示，蔡政府擬重啟的深澳火力發電廠所燒的煤是「乾淨的煤」；對因推動非核家園調整能源政策而導致電價上漲，賴也聲稱兩者無關。國民黨發言人洪孟楷今趁愚人節揶揄，賴所稱「乾淨的煤」是本世界最偉大發現，應拿諾貝爾。

洪孟楷上午在個人臉書發表4月1日專屬愚人節版「自冉報」，透過「記者余仁傑」在頭版報導，以諧音的方式，揶揄賴清德（賴青德）、政院發言人徐國勇（徐國男）、總統蔡英文（蔡央文），「乾淨的煤」說法應獲「言若貝爾獎」（暗指「諾貝爾」）。

洪孟楷還以主標「台灣：乾淨的煤找到了！」，副標「本世界最偉大發現，卻無緣今年言若貝爾，賴青德表示：就當作功德」，在個人臉書推播該則「本日頭版新聞」。

洪孟楷在所發行的「自冉報」撰文中表示，台灣本月20號提出跨時代發現，由行政院長賴青德公開、行政院發言人徐國男認證，足以拿下今年言若貝爾獎的「乾淨的煤」，因為提名截止，所以今年確定無法得獎。行政院長賴青德因此公開表示：沒能在今年得此殊榮，非常遺憾，這不只是功德台灣、更是功德世界。

文中也提到，據我國中研院表示：乾淨的煤是「無汙染、對人體健康無害、且存在於人類幻想」的新發明，這項發明顛覆了人們過往的化學、醫學、還有神學的研究，明明是炭，燃燒卻不會產生煤灰，其偉大成就如同「不臭的臭豆腐」、「玫瑰花香的榴蓮」齊名；明明是pm2.5卻不會傷害人體。其影響力絕對有87分那麼高，可稱之為21世紀的工業革命。

文中指出，這樣子顛覆性的發明，有望一舉奪下言若貝爾化學、醫學雙獎項，更有可能藉由販賣乾淨的煤改善經濟結構，連言若貝爾經濟學獎一併囊獲入袋。只遺憾言若貝爾獎的提名在今年的二月截止，若不是民進黨政府今年二月忙著修改勞基法，台灣將有機會破天荒的同年一舉拿下三項不同領域大獎，這是言若貝爾獎成立以來的第一次。

洪孟楷還揶揄，經記者余仁傑實地訪問，發現言若貝爾委員會對乾淨的煤不能獲獎也抱持著遺憾。因「勞工是委員會心裡最軟的一塊」、「台中市是空汙防治最成功的」。所以直言明年一定提名乾淨的煤。

洪孟楷說，若讀者覺得今天新聞有問題？那「蔡央文說過:有問題去跟你們老闆說！一定要自立自強歐！」