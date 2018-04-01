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【即時短評】林佳龍搞定「房事」 終結一個選舉戰場？

2018-04-01 00:26聯合報 記者喻文玟╱即時報導

胡志強林佳龍兩位台中市長買房子，都備受關注。

年底要競選連任的林佳龍，上次競選口號「台中10年磨一劍」，但外界一直批評他租屋是「過客」心態。上任3年來，買不買房也一直是政壇話題，13年了，林在台中的時間跟胡擔任市長的「年資」一樣，再不買房，說不過去。

連續3年執政接受聯合報專訪，林都被問買房問題，他曾說：「租屋是種選擇」、「買房跟愛台中無關」、「想把台北房子賣了，來台中買房子」，又趕緊補充：「我不會買在七期！」新聞局也屢次公開回應：「停止歧視租屋族」。

年底要爭取連任，林佳龍雖民調雖然一路領先，但仍困於空汙、交通阻塞等議題；日前因「海水採礦一人公司MOU」跌了一大跤；引以自豪的綠川整治，又被網友質疑引用自來水，水利局大動作以科學實驗澄清。

林佳龍現在把「房事」搞定，等於先清理了一個戰場。

只是，買了房子就能杜絕悠悠之口，終結置產議題嗎？

林佳龍並未直接證實是購買「由鉅大恆」，但能根據財產申報資料「土庫段」與「社區總面積」能研判地點，但他持有的建物坪數才112坪，與該社區實價登錄的140至150坪起跳的格局不符。房仲人士推斷，可能是小坪數產品或「客製化」的坪數空間，「等於沒有公設坪數」？

前市長胡志強十多年前在七期置產，帶動周邊房價被諷是「炒房市長」，綠營從未放棄質疑胡與建商的關係。林佳龍知道這個議題敏感，其實自己很少親上火線批評，兩人唯一正面交鋒是一場辯論，林當眾批胡：「一個市長在七期買房子每坪十幾萬，幾年後每坪變成幾十萬，市民怎麼看？」

2014年台中市長選舉時，民間曾發起「104台中巢運」夜宿胡的7期豪宅旁，抗議年輕人買不起房子，希望凸顯台中高房價、市長候選人重視年輕人心聲。

林佳龍買房從他貸款時間、金額推測，可能在預售時購買，「由鉅大恆」當時開價為每坪50萬-70萬元，目前實價登錄每坪63萬，總價8300萬元至1億1700萬之間。

這4年來，台中市房價仍居高不下，年輕人買不起房子問題，並沒有解決。究竟林佳龍一坪以多少金額購得？總價多少？若如房仲業者推測是「客制化坪數」，套句他自己當年批評胡的話：「市民怎麼看？」

「房事」議題林佳龍一直「避談」都交給太太廖婉如決定，兩人都說，「買房受社會檢視非常正常」。在年底這場選舉，置產議題還是很難避免「市民怎麼看？」及對手的各種質疑與討論。

台中市長林佳龍財產申報資料新增房貸3200萬元，引起房仲市場關注，業界推測是國立...
台中市長林佳龍財產申報資料新增房貸3200萬元，引起房仲市場關注，業界推測是國立台灣美術館前的豪宅大樓；市府顧及市長家人隱私，不透露地點。記者喻文玟／攝影
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