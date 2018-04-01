研讀蔣介石日記 郝柏村：果然鬥不過毛澤東

2018-04-01 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



郝柏村與蔣中正伉儷合影。 圖／郝柏村提供 分享 facebook

民進黨推動轉型正義，「去蔣化」成為要務。在獨派人士闖入慈湖陵寢潑漆後，陵寢就停止開放至今。先前在立法院，國民黨立委陳學聖質詢時表示，對蔣中正總統應該功過並陳，文化部長鄭麗君則反駁：「歐洲會對希特勒歌功頌德嗎？」

待衛長眼中的老蔣

對此，從軍半世紀，曾擔任蔣中正總統侍衛長的行政院前院長郝柏村特別接受記者訪問，談他眼中的「蔣公」。他強調，討論歷史如果不顧真相，不管從台灣人或中國人角度，都是一種恥辱，「把蔣公說成是二二八元凶，有天理嗎？」

郝柏村近年也花了不少時間，研究抗戰與內戰期間的蔣中正日記，完成了兩部《解讀蔣公日記》，但因蔣家家屬不同意日記出版，因此這兩套書只能以「有註釋無本文」的奇特方式發行。

宋美齡曾勸蔣 流亡加拿大

蔣中正民國38年12月飛往台灣之前，是以國民黨總裁身分，前往重慶、成都方面指揮戰事。當時郝柏村擔任參謀總長顧祝同的參謀，因而伴隨蔣中正度過這段大陸時期的最後歲月。他根據當時的回憶，以及日後閱讀日記所見，認為蔣中正畢生的態度都很一貫，就是即使局面看來再不利、再絕望，他也絕不放棄。例如徐蚌會戰失敗，中央軍精銳盡失，桂系趁機逼其下野，身邊幕僚擔心他會尋短；夫人宋美齡勸他流亡加拿大，他也拒絕，表示絕不放棄，要與台灣共存亡。

南京中山陵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

第一次見蔣…風雪中的中山陵

郝柏村第一次見到蔣中正時，還是陸軍官校12期的入伍新生。民國25年元旦，官校學生前往南京中山陵謁陵，並由兼任校長的蔣委員長主持團拜。參加謁陵團拜者除了軍校生之外，還有中央政校學生，以及首都黨政機關的人員。中山陵坐北朝南，當天氣溫很低，中山陵的石階上還堆著積雪，北風迎面颳在每個人臉上。等到蔣委員長蒞臨，全體官兵敬禮，一位軍官一舉手，就露出紅色的毛衣袖，立刻被他指正。但他看到眾人苦於寒風刺面，也立刻宣布隊伍向後轉，等到行禮時再轉回來。

民國54年11月，郝柏村由軍長轉任總統府侍衛長，是第一位不是浙江籍的侍衛長，一直到59年1月轉任軍團司令，總計擔任侍衛長50個月。他回憶接任新職初期，還常在夢中因為「怎麼不知道總統今日行程」而驚醒，才想起已經睡在軍團部了。

蔣用浙江話罵人 「我也聽得懂一些」

蔣中正總統的一口寧波腔國語，前幾年還常被藝人模仿。早年官邸侍從人員多為同鄉，也是為了避免語言隔閡。侍從副官的翁元曾回憶，有回總統要一位非浙江籍的侍從去拿「絹頭」（手帕），結果對方拿來了磚頭，成為官邸的笑話。

不是浙江人的郝柏村，在官邸服務有沒有這個問題？他表示，基本上總統都講國語，沒有聽不懂的問題，「蔣公只有在罵人時，才講寧波方言」，不過「我也聽得懂一些」。

蔣中正早年個性激烈，動輒大發雷霆罵人。到了郝柏村擔任侍衛長時，蔣總統已經八旬高齡，修養比當年好得多。郝柏村回憶，自己侍衛長任期內，沒有被蔣總統罵過，不過有兩次見到總統大發脾氣。

1991時任行政院政務委員張劍寒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

罵完人見外賓 蔣的10分鐘變臉術

民國56年，傅啟學、張劍寒、胡佛等幾位台大政治系教授，應哈佛大學燕京學社之邀，撰寫了一本『中華民國監察院之研究』，但書成之後激怒許多監委，向總統告狀。蔣總統因而把領銜的傅啟學召來大罵一頓。當時郝柏村與秦孝儀（蔣總統的文膽）在一旁，看到八十歲的總統大動肝火，都為之緊張。沒想到蔣罵完就算，十分鐘後接見美軍駐台協防司令，照樣笑容可掬。

而傅啟學雖被痛刮一頓，結果也沒有再追究，『中華民國監察院之研究』未被查禁，眾人的教職也未受影響。反而到了民國65年，張劍寒被嚴家淦提名為大法官，當時大法官同意權是由監院行使，監委投票通過之後，張劍寒卻宣布因為無法兼顧教職而請辭。據說是因為監委們餘怒未消，最後達成「選你上任，但自動請辭」的協議。

1961訪台的日本前首相岸信介(左)。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

另外民國55年，蔣中正連任總統就職，日本與韓國當時與我仍有邦交，分別派遣前首相岸信介、總理丁一權來華擔任賀使。在就職大典籌備會議中，蔣發現外交部將丁一權排在岸信介的上首，很不滿意，認為岸信介是日本政壇大老，又是我國政府的好友，不可以在丁一權之後。外長沈昌煥解釋，丁一權是現任，岸信介已經卸任，依據外交禮儀，就只能這樣排。蔣聽了很不高興，會議不歡而散。

只在日記自責 從不向人道歉

結果第二天，總統的批示下來，還是同意外交部所報，將丁一權排在岸信介的前面。不過為表對老友的補償，蔣特別單獨約見岸信介茶敘。

郝柏村熟讀蔣中正日記後的觀察是：蔣公作為領導人，強調威嚴剛直，如果幹部表現令他不滿，往往痛責不假辭色。但蔣尊崇王陽明、曾國藩等人，重視修身，每次大發脾氣，當天日記上往往自責罵人過甚，「記過一次」。儘管如此，卻很少事後向人表示歉意。

蔣的缺點不能捨 常導致全軍覆沒

他認為，蔣並不是完人，生平作為政治與軍事領袖，決策與舉措確實有很多瑕疵。例如在戰略上經常犯錯，對於不利戰場不能當機立斷割捨，最後全軍覆沒；對文告字斟句酌，但往往不能貫徹政策，命令往往淪為虛應故事；個性過於陽剛，經常鬥不過陰狠的毛澤東；在權力鬥爭中經常妥協，不像毛澤東徹底把反側剷除。然而他認為，整體從歷史長河的角度觀之，蔣還是在「是」的那一面，有其不朽地位。