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直言集／中選會是公投新鳥籠？

2018-04-01 00:25聯合報 本報記者黃國樑

同志團體成員日前舉行「反同婚公投、同志只是局外人」記者會，呼籲中選會聽證會應納入...
同志團體成員日前舉行「反同婚公投、同志只是局外人」記者會，呼籲中選會聽證會應納入真正的利害關係人。 圖／聯合報系資料照片
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公投法去年修正，眾人以為終於拿掉了「鳥籠」，可是最近赫然發現，「鳥籠」還在。有些提案人察覺，中選會這個公投要聽證、那個公投要補正，原以為衝過連署人數，公投就可以投了，現在開始大失所望。

中選會是否已成「公投審議委員會」再現？這是一個值得關注的問題，但可以簡單歸結，現在情況是鳥籠稍微變大了一點，但鳥籠依舊在，中選會就是新鳥籠。

有鳥籠好不好呢？這見仁見智。但依據民進黨過去邏輯，鳥籠造成人民意志無法全然伸張，有礙民主，曾對公投審議委員會大加撻伐。

以二○○七年游錫堃提出的「以台灣名義加入聯合國」公投為例，公審會予以駁回，主要理由是：聯合國會員是按照正式國名加入，此案已涉及變更國號，為憲法修正案的議題，須循其他程序提出。這理由並無不當，甚至可能避免了一場兩岸或外交上的風暴，但問題是，人民無法用一次公投表達對這件事情的總意志。

問題在於，廢掉公審會，意思就是「不要有一個太上機關來告訴人民可以投什麼，不可以投什麼」，只要是個嚴肅且多數人關切的議題，就可以公投。如果中選會又可以說，這個不行、這個違憲，那個違反比例原則，那當初修法意義何在。

其實，公民投票與憲政主義是弔詭的概念，究竟公投應凌駕於憲法之上，還是憲法是公投匐伏的對象？各界討論莫衷一是。但多數時候，人們認為公投是難以駕馭的巨獸，有一條憲法的鞭子可控制，至少是一個較令人安心的狀態。

只是，若一直緊緊地勒住韁繩，讓人民無處申訴，甚至無法喘息，也絕不是一個高明的辦法。

公投中選會

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