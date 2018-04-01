學者：尊重公投提案者 不作實質審查

2018-04-01 00:25 聯合報 記者鄭媁／台北報導



中選會Logo。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於在野黨及民團質疑中選會變相取代公投審議委員會的功能，學者普遍認為，中選會身為獨立機關，應盡量尊重提案者意見，不作實質審查；隨著公投案漸增趨勢，政治大學法學院副教授廖元豪建議，未來可在解釋函令規範更明確，避免提案人誤會中選會在「找麻煩」。

「公投法」去年三讀後，公投審議委員會正式走入歷史，並將要件審核的權利賦予中選會，在第十條明確規範形式審查需具備哪些原則。

廖元豪指出，主管機關確實有形式審查權，以前是由公審會主責，後來被中選會取代，但重點是審查的到底有沒有符合形式要件，還是已經越俎代庖審查到實質內容，二者之間確實有解釋空間。

中研院前研究員鄭哲民認為，中選會應只作程序性審查，違憲與否的職權在司法院，如果中選會設置的鑑定人出具指定公投提案「違憲」的鑑定書，恐違反我國憲政體制。

中研院研究員吳重禮表示，政府機關建立公平性不易，尤其中選會過去辦理選務工作口碑佳、具有獨立公正性，除非提案主文有明顯語意不清，否則盼中選會續擔任守門員角色，不要有實質審查行為。

廖元豪認為，「公投法」條文中對於「全國性公民投票」的適用事項不夠明確，一般民眾若未加以了解，搞錯命題情況將層出不窮，主管機關應先將目前遇到的提案爭議，以解釋函令、行政命令規範清楚，才不會讓外界認為是找麻煩。