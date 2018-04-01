公投案要聽證 中選會遭質疑「公審會借屍還魂」

由國民黨副主席郝龍斌（右四）發起的反核食品公投，被中選會認定主文內容矛盾，得開聽證會，國民黨質疑「辦藍不辦綠」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由國民黨副主席郝龍斌領銜提出的「反核災區食品進口」公投案與幸福盟理事長曾獻瑩領銜提出的「國民教育不實施同志教育」全國性公投案，中選會都要召開聽證會；國民黨和幸福盟質疑是政治力介入、公投審議委員會「借屍還魂」，認為中選會無權實質審查主文。

中選會副主委陳朝建說，中選會不預設任何立場，一切都依公投法辦理。他說，中選會是獨立機關，決策是採取合議制，聽證會只是其中一個程序，過程完全公開，中選會進行直播，也作完整的文字紀錄供各方查核，但最後是否成案，是由中選會的委員會議以合議方式，形式共識的決議。

陳朝建指出，中選會就公投提案的審查分成兩部分，其一是書件表冊、人數等是否符合門檻，其二就是公投法規定法定要件，例如，是否為一案一事項、是否不適用全國性公投、是否提案內容不能瞭解其真意、是否為兩年內不得重行提起的同一事項等。

由郝龍斌等人提出的反核食公投主文為「你是否同意開放日本福島三一一核災相關地區，包括福島與周遭四縣市等地區農產品及食品進口？」但中選會認為，公投主文內容矛盾，「主張是創制，主文卻像複決」，決議在四月廿四日召開聽證會，邀請專家學者討論。

國民黨團上周前往中選會抗議，並指其他公投案，包括時代力量提出的勞基法複決、最低工資法創制公投，以及紀政推動的「二○二○東京奧運台灣正名公投」等，都已順利過關，中選會顯然是想藉聽證會拖延時間。

國民黨立委賴士葆質疑，時代力量屬性親綠、紀政推出的奧運正名公投更被視為是為台獨添加柴火，這些公投提案都順利通過第一階段，令人質疑行政部門是否「辦綠不辦藍」，「看到綠營提案就放手通行，藍營提案則緊咬不放」。

曾獻瑩認為，不論提案本身是否贊同，中選會只有形式審查權，無權對主文實質審查。