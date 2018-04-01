扁頻爆料 蔡英文重話：對保外就醫非好事

2018-04-01 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／花蓮報導



蔡英文總統昨訪花蓮，在工作人員指導下親手摘鳳梨。 中央社 分享 facebook

前總統陳水扁近來常在通訊群組評論選情，他日前透露，蔡英文總統早已在官邸約見台北市柯文哲，親自表達二○一八年要合作。蔡總統昨天回應說，這說法來源是陳水扁與朋友在通訊軟體上的對話，不需要無限上綱、政治化，對於陳水扁的保外就醫，也不會是一件好事情。

前天起，蔡總統到花蓮展開兩天一夜行銷觀光行程，昨早更與媒體共進早餐，接受訪問。由於蔡總統身兼民進黨主席，外界關心選情與布局。

民進黨在台北市長是否要推人選，蔡總統說，很多人對她表達，北市這局要如何布局，支持者盼黨中央充分考量各方意見。選對會對各種布局都有評估，會與不同黨的成員交換意見，整個充分討論後，會有一個決定。

蔡總統說，現在外界聽到有些是片段，有些是不完整、不精確的轉述，這些都是過程中的事。重點在希望年底北市能夠布局好，有助整體二○一八年的選戰。

陳水扁近來常在「新勇哥物語」通訊群組針砭時政，他日前寫到，蔡總統早已在官邸約見柯文哲夫婦，親自表達與柯文哲合作的決定。這番話，讓蔡總統罕見重話回應說，「由總統來回答這個問題也不恰當，因為會讓它政治化，對於陳前總統的保外就醫，也不會是一件好事情」。

至於高雄市長陳菊外傳將接任總統府秘書長，蔡總統說，人選仍在處理中，不可能繼續懸缺，必須找適當人選，等情勢明朗會向大家說明，「這個等待時間不會太長」。

外界關注中國大陸和教廷的主教任命協議，進入最後協調階段，雙方近日就會簽署協議，對於我國與梵蒂岡邦交是否生變，蔡英文總統昨天說，國安團隊與駐外機構都有全程掌握情資，「要冷靜以對，不能自亂陣腳」，不論事情怎樣發展，政府都會以保護台灣的最大利益，處理這件事。