國民黨1.6億資遣費 黨產會解凍

2018-04-01 00:22 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨申請動支部分款項用以支付員工資遣費，昨天獲黨產會許可，圖為黨產會主委林峯正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨日前向黨產會申請動支部分款項用以支付員工資遣費，昨天獲黨產會許可，包括國民黨設在台灣銀行舊制勞工退休金專戶內的款項，以及出售舊中央黨部大樓尾款，合計共一億六千多萬元。國民黨回應，資遣費本就是法定義務支出，黨產會以「審查許可」方式，分明是凌駕法律。

國民黨產遭凍結，連資遣費動支都有問題，黨產會昨天表示，已許可國民黨動支設在台灣銀行舊制勞工退休金專戶內的款項六千萬餘元，及出售舊中央黨部大樓（現張榮發基金會所在地）尾款一億元，以支付勞工資遣費。

不過，黨產會提醒，國民黨務必核實支出並留據存查，並期待相關單位盡速處理相關作業，將資遣費發予勞工，確保勞工權益。

國民黨文傳會副主委洪孟楷強調，資遣費經台北士林地院核定、並由台北市勞動局核准，國民黨要求發放，這是回歸法令規範；再者，從日前國民黨欲要求發放，到昨天才由黨產會「核准」，除了於法無據、延宕多時，造成退休黨工權益受損，黨產會要負全責。

洪孟楷呼籲，政府機關仍應遵守中華民國法令規範，而黨產會口頭承諾國民黨企業工會代表人，將以張榮發基金會不動產買賣價金尾款，做為支付剩餘款項，國民黨樂觀其成，更期盼黨產會信守承諾，維護勞工權益。