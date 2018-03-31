林佳龍買房 盧秀燕總部：不做評論

台中市長林佳龍在國美館前購屋，他強調以前租屋，現在太太規劃買房子，與台中連結更緊密。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 胡志強、林佳龍2個先後台中市長買房子，一直都是外界焦點。胡志強10多年前在七期置產，帶動周邊房價被諷是「炒房市長」。林佳龍屢次被問：「何不買房子？」他說「因為沒有緣分」，遭批是「過客」，現在終於買房了。

2014年台中市長選舉時，民間發起「104台中巢運」夜宿胡志強的七期豪宅旁，質疑胡的豪宅1坪50萬元，年輕人卻買不起房子；綠營議員也屢次在議會，攻擊胡在七期買房。

林胡2人也曾在一場公開辯論會上因「房事」擦火花。林質疑胡：「一個市長在七期買房子每坪10幾萬，幾年後每坪變成幾十萬，市民怎麼看？」胡回嗆：「不要影射我炒房，如果每坪有幾十萬，那我賣給你要不要？」林打斷胡辯駁：「講我不買房只租屋，答到都厭煩了」。

林佳龍在台中10年磨劍、深耕當上市長，始終租屋，買不買房3年來一直是政壇話題。林曾說：「租屋是種選擇」、「買房跟愛台中無關」、「想把台北房子賣了，來台中買房子」，又補充「我不會買在七期！」新聞局也屢次公開回應：「停止歧視租屋族」，如今買房等於是清理戰場。

對於林佳龍在國美館周邊買房，國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人張又仁表示，「林市長在台中買房屬他個人家務事，不多做評論。」