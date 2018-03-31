中市西區置產 林佳龍：太太規劃

台中市長夫人廖婉如表示，購屋頭期款以保險解約與賣股票支應，剩下的貸款購屋。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 根據監察院最新的公職人員財產申報，林佳龍、廖婉如夫婦除存款、股票近3億元外，新增一筆3200萬元房貸，不動產新增一筆112坪建物與土地持分。房仲業研判是國立台灣美術館正前方的「由鉅大恆」社區，目前實價登錄均價每坪63萬元，112坪推估市價約7056萬。

林佳龍強調，來台中已10多年，之前租屋、現在太太規劃買房子，他尊重家人決定。廖婉如說，選擇原本租屋的西區，主要是生活機能方便，購屋頭期款以保險解約與賣股票支應，再貸款購屋。

林佳龍說，政治人物財產申報是公開資料，受檢驗很正常，財產變化主要是太太廖婉如家族事業的盈利分配與公司清算所得，感謝外界關心。

根據財產申報資料，林購買的房子位於西區土庫段，全社區基地面積約2750平方公尺，換算約833坪，林佳龍申報的建物持有面積為372平方公尺，大約112坪，登記在林佳龍妻子廖婉如名下。

房仲業根據土庫段與社區總面積研判，認為就是美術館前的「由鉅大恆」社區，根據內政部的地籍圖資網路便民系統，該社區的基地面積就是2750平方公尺。

不過林持有的建物坪數才112坪，跟該社區在實價登錄的140-150坪起跳的格局不太符合，房仲推斷，可能是社區內的小坪數產品或客製化坪數空間。

有房仲分析，林佳龍房子貸款發生時間為106年5月，直到106年12月才登記，推測林市長是預售期間購買，當時開價為每坪50萬到70萬元。

有房仲表示，土庫段位於國立台灣美術館周邊，地段好，有美術館、文化中心的廣大綠地，也緊鄰草悟道，有不少台中知名建案，如「由鉅大恆」位於國美館前，實價登錄均價每坪63萬元；設計台中歌劇院的伊東豊雄在此地段有「富邦天空樹」，實價登錄每坪58萬元，周邊中古大樓則有「長安國美」等。