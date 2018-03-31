蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白

2018-03-31 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



總統府前副秘書長羅智強。 聯合報系資料照 分享 facebook 前總統陳水扁在與朋友LINE群組發表「新勇哥物語」，表示蔡英文總統早已在官邸約見台北市長柯文哲夫婦，表達2018合作決定。對此，蔡英文總統今表示，由總統來回答此事也不恰當，會讓它政治化，「對陳水扁的保外就醫也不會是好事情」。

總統府前副秘書長羅智強在臉書表示，蔡英文講得夠白，保外就醫能否延續，要看陳水扁乖不乖，聽不聽話，跟有沒有病，法律規定，是沒什麼關係的。「這番話頗有黑道老大的口吻，」不過蔡英文顯然已經被「看破手腳」，要撤銷保外就醫，蔡英文，敢嗎?