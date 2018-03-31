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陳翠蓮批不適任促轉會主委 黃煌雄不回應

2018-03-31 20:25中央社 台北31日電

台大歷史系教授陳翠蓮。聯合報資枓照片
台大歷史系教授陳翠蓮。聯合報資枓照片
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台大歷史系教授陳翠蓮今天說明婉拒出任行政院促轉會委員的原因，在於不認同黃煌雄擔任促轉會主任委員，她並批評黃煌雄「出賣集體尊嚴換取個人官位」。黃煌雄對此拒絕回應。

行政院發言人徐國勇今天上午宣布促進轉型正義委員會正、副主委與部分委員名單，其中，行政院長賴清德提名前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委。

徐國勇說，黃煌雄在當今執政黨民主進步黨成立前的黨外時代從事民主運動，是政治界公認的公正人士，曾擔任過國大代表、立法委員和監察委員；前總統李登輝、陳水扁和馬英九任內都曾經提名黃煌雄擔任監委、不管藍綠對黃煌雄都相當肯定。

陳翠蓮原本將出任促轉會委員，但29日表示，她已婉拒出任委員，原因不方便說明。媒體當時報導，陳翠蓮因不滿將由黃煌雄出任促轉會主委，因此婉拒出任。

陳翠蓮今天下午在臉書分享一則蘋果日報的投書，並澄清表示，她婉拒出任促轉會委員並非因為這是政治性工作，也不是因為手上的計畫尚未完成。

談到黃煌雄，陳翠蓮表示，當年中國國民黨主席馬英九競選總統時，黃煌雄大力營造馬英九與蔣渭水、台灣史的連結。2008年7月，黃煌雄被當時新任的總統馬英九提名為監察委員。

陳翠蓮說：「消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位，這只是我反對黃煌雄擔任促進轉型正義委員會主委的原因之一。」

她表示，她認識黃煌雄超過30年，因為研究台灣史，對他的種種行徑有較多的觀察。她說，黃煌雄之後為了爭取續任監委，在時任檢察總長黃世銘彈劾案中放水，「一點也不令人意外」。

陳翠蓮說，轉型正義不僅為了追求歷史真相，也是一項龐大的心靈重建工程，「不僅在探察艱困壓迫時代高貴的靈魂如何不計個人利害、奮起抵抗，也在檢驗人們如何面對權力、誘惑之下，仍能堅定理想」。促轉會主委是促轉會的門面，定義了這個機構的性格與價值，「這是我認為黃煌雄不適任的主要理由」。

黃煌雄下午向媒體表示，由於他和促轉會主委這項職務的連結時間很短，僅以3句話表明接任後的態度，就是「探索真相、伸張公義、追求和解」。

對於媒體提問，包括陳翠蓮的說法，黃煌雄一律拒絕回答。他說，今天僅對接任促轉會主委做簡單的說明，不接受任何提問。

黃煌雄馬英九轉型正義

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