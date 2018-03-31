親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
政要花蓮拚觀光
陳慶士論文造假
我舉辦飛安峰會
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

不孝男開車撞父未遂 竟說「撞死你就有200萬」

柯文哲出席活動 遇大學生抗議拆帳棚

2018-03-31 20:28中央社 台北31日電

柯文哲。圖／聯合報系資料照
柯文哲。圖／聯合報系資料照
分享
台北市長柯文哲今天下午出席城南城市博物館「文學茶室」開幕活動時，遭5名大學生抗議，大喊「獨裁市長，政治惡霸」，要求柯文哲下台，為拆除公投盟帳棚的行動負責。

柯文哲下午4時40分左右到達位於紀州庵文學森林的城南城市博物館，5名自稱為大學生的抗議人士隨即現身，手舉「紅統買辦，政治惡霸」布條，大喊「獨裁市長，政治惡霸」。

警方隨即將這群抗議人士圍在城南城市博物館門口，防止他們靠近柯文哲。

自稱為大四學生的張閔喬和其餘4名抗議人士說，柯文哲指揮市府人員拆公投盟帳棚，今天又拆原民團體帳棚，昨天竟然到鄭南榕基金會致詞，消費人權鬥士鄭南榕所主張的言論自由。

這群抗議人士大喊：「警察只會威脅人民，打壓人民的言論自由。他（柯文哲）昨天說言論自由最重要，為什麼不讓我們有言論自由？」並要求與柯文哲對話。

最後，市政顧問蔡壁如出面與這群人士對話。她表示，市府拆除公投盟帳棚是由於公投盟未申請路權，雖然大愛憲改聯盟同意出借路權，但這不是公投盟申請的路權，因此，市府決定拆除公投盟帳棚。

蔡壁如指出，關於集會遊行的法規還不夠完備，市府正著手修改相關法規，讓相關規定更完備。

張閔喬則認為，市府拆除公投盟帳棚的程序涉及適法性問題。因為國家有最大的義務，容忍人民表達意見的自由；政府不能在給出足夠的理由之前，片面更改人民申請集會遊行的路權相關規定。

柯文哲公投路權

相關新聞

今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次

2018-03-31 18:16

國民黨工資遣費 黨產會許可動支1.6億

2018-03-31 19:52

增額北市議員提名　國民黨：等吳碧珠確定動向

2018-03-31 20:01

黃煌雄接促轉會盼和解 徐永明：醜陋的交易

2018-03-31 19:51

黨產會解凍1.6億資遣費 國民黨罵：拿正常當特例

2018-03-31 18:48

排灣族牧師任促轉委員 高天惠：信仰帶來力量

2018-03-31 18:47

國安局指元首維安面臨陳抗近期有愈加激烈傾向

2018-03-31 18:33

蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！

2018-03-31 18:31

呂秀蓮批綠充滿失敗主義 洪耀福：民進黨是務實主義

2018-03-31 18:13

人在台北卻現身台中國家歌劇院 唐鳳分享未來契機

2018-03-31 18:01

正面迎戰艱困選區 國民黨嘉縣、屏縣長下周起公告初選

2018-03-31 17:34

影／親民黨新黨部開張 宋楚瑜導覽 充滿愛的回憶

2018-03-31 16:23

防陳抗 憲指部：強化府區及官邸中衛區特種警衛任務

2018-03-31 15:59

游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！

2018-03-31 15:40

財團法人法剝奪人民財產？法務部：以訛傳訛

2018-03-31 15:22

林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22

為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16

為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

2018-03-31 14:39

黃煌雄接促轉會主委 尋求「真相、公義、和解」

2018-03-31 14:32

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

2018-03-31 14:27

高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進

2018-03-31 14:13

影／北市府自拆期限已過 原民陳抗據點也被拆

2018-03-31 14:01

談轉型正義 黃煌雄：真相、公義、和解

2018-03-31 13:50

陳冲：加行政裁量權 違民主法治

2018-03-31 13:43

財團法人法 綠擬加入行政裁量權

2018-03-31 13:41

黃煌雄：要探索真相、追求和解

2018-03-31 13:40

徐國勇：提名黃煌雄 代表促轉超越藍綠

2018-03-31 13:40

黃煌雄掌促轉會 蔡英文：適當

2018-03-31 13:39

小英談扁 中監、陳致中不回應

2018-03-31 13:37

扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」

2018-03-31 13:37

宗教團體難入法 陳冲：完全選舉考量 政治問題難解

2018-03-31 13:37

冷眼集／小英淡淡的說 中監聽懂了嗎？

2018-03-31 13:36

促轉會名單 賴士葆：可預期國民黨會被更慘烈追殺

2018-03-31 13:34

財團法人法審查 綠考慮引入行政裁量權

2018-03-31 13:34

八百壯士取得路權及臨時建物許可 搭簡易帳篷抗爭

2018-03-31 13:25

台梵邦交生變？蔡英文：冷靜以對 不能自亂陣腳

2018-03-31 13:20

很快接新職？陳菊：有新發展一定報告大家

2018-03-31 12:56

政論節目討論柯P選情 柯P：科幻小說

2018-03-31 12:38

親民黨18歲生日入新厝 張碩文：不要再按2樓電鈴

2018-03-31 12:35
看更多

熱門文章

陳慶士8論文遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

2018-03-31 13:45

警大報名人數大暴增！為何年輕人不怕「年改效應」 ？

2018-03-31 09:00

扁爆綠將與柯P合作 蔡英文：對扁保外就醫不會是好事

2018-03-31 10:27

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

2018-03-31 14:27

洩密案辯論終結 柯建銘：馬英九毀憲亂政必須制裁

2018-03-30 22:45

國民黨戰袍升級搶先看 「長輩款」還是馬英九指定

2018-03-31 08:00

洪孟楷：柯建銘百般糾纏 民進黨真的沒馬英九不行？

2018-03-31 07:16

孫大千提9個理由 支持保留松山機場

2018-03-31 10:43

孫大千諷新勇哥物語的爆料：小英陳菊沒當演員太可惜

2018-03-31 09:30

為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16

【即時短評】蔡英文下指導棋 中監敢撤扁保外就醫？

2018-03-31 11:20

陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職

2018-03-31 12:07

特聘研究員陳慶士涉論文造假 中研院：遺憾 調查中

2018-03-31 12:21

扁爆陳菊拿劉世芳換官 段宜康爆氣「把爆料者當勇哥」

2018-03-31 09:52

馬英九指定款！ KMT潮T再推出Polo衫、棒球帽

2018-03-30 22:03

民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

2018-03-31 18:05

愚人節提前一天?軍史館烏龍 美國空軍一號變國軍

2018-03-31 16:34

蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！

2018-03-31 18:31

突破！我首辦飛安高峰會 明年登場

2018-03-30 23:39

婉拒促轉會委員 陳翠蓮：什麼都不方便說

2018-03-31 00:40

林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22

這裡也拆了！北捷出口原民陳抗區 今早遭清除

2018-03-31 09:33

蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白

2018-03-31 20:41

今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次

2018-03-31 18:16

親民黨今提名18縣市議員 藍金門縣議員陳玉珍現身

2018-03-31 11:51

高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進

2018-03-31 14:13

為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

2018-03-31 14:39

誰接總統府秘書長？蔡英文反虧媒體：你們一直煩菊姊

2018-03-31 10:59

海運界30年 黃希賢接國民黨基隆黨部主委

2018-03-31 08:53

促轉會名單 賴士葆：可預期國民黨會被更慘烈追殺

2018-03-31 13:34

江惠民曾辭官陪父 對表現不佳檢察官考績打丙

2018-03-31 00:28

新北市府：花蓮強碰總統 實在太巧了

2018-03-31 00:00

拖2B反裝甲飛彈輸台 陸軍攻擊泛水目標距離增一倍

2018-03-31 11:31

扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」

2018-03-31 13:37

游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！

2018-03-31 15:40

陸梵建交時間點？賴揆：這很難講

2018-03-31 00:34

黃國昌批提名黃煌雄糟蹋轉型正義 徐國勇：他可被檢驗

2018-03-31 12:10

親民黨18歲黨慶 宋楚瑜：成熟的橘子不會變綠

2018-03-31 12:25

柳惠千接副侍衛長 繼任者也是幻象特技飛官

2018-03-31 19:51

新聞眼／外交戰場的勝負 不總是零和遊戲

2018-03-31 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top