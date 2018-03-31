柯文哲出席活動 遇大學生抗議拆帳棚

2018-03-31 20:28 中央社 台北31日電



柯文哲。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 台北市長柯文哲今天下午出席城南城市博物館「文學茶室」開幕活動時，遭5名大學生抗議，大喊「獨裁市長，政治惡霸」，要求柯文哲下台，為拆除公投盟帳棚的行動負責。

柯文哲下午4時40分左右到達位於紀州庵文學森林的城南城市博物館，5名自稱為大學生的抗議人士隨即現身，手舉「紅統買辦，政治惡霸」布條，大喊「獨裁市長，政治惡霸」。

警方隨即將這群抗議人士圍在城南城市博物館門口，防止他們靠近柯文哲。

自稱為大四學生的張閔喬和其餘4名抗議人士說，柯文哲指揮市府人員拆公投盟帳棚，今天又拆原民團體帳棚，昨天竟然到鄭南榕基金會致詞，消費人權鬥士鄭南榕所主張的言論自由。

這群抗議人士大喊：「警察只會威脅人民，打壓人民的言論自由。他（柯文哲）昨天說言論自由最重要，為什麼不讓我們有言論自由？」並要求與柯文哲對話。

最後，市政顧問蔡壁如出面與這群人士對話。她表示，市府拆除公投盟帳棚是由於公投盟未申請路權，雖然大愛憲改聯盟同意出借路權，但這不是公投盟申請的路權，因此，市府決定拆除公投盟帳棚。

蔡壁如指出，關於集會遊行的法規還不夠完備，市府正著手修改相關法規，讓相關規定更完備。

張閔喬則認為，市府拆除公投盟帳棚的程序涉及適法性問題。因為國家有最大的義務，容忍人民表達意見的自由；政府不能在給出足夠的理由之前，片面更改人民申請集會遊行的路權相關規定。