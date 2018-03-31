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增額北市議員提名　國民黨：等吳碧珠確定動向

2018-03-31 20:01聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨年底台北市長選情低迷，上周二台北市議員保守提名更重挫士氣，市黨部主委黃呂錦茹上周六宣布，她決定回到初衷，擁抱民意與國民黨支持者，盡快增額提名讓提名席次超過應選席次半數。但黨中央昨決定，增額與否仍要等議長吳碧珠是否連任

而吳碧珠周二與議會黨團同僚下午茶時，透露她將於台北市議會4月9日開議時宣布決定，若決定未變，這屆國民黨台北市議員提名是否增額，也就將延至4月9日之後才能確定。

國民黨組發會主委李哲華表示，上周中常會就達成共識，認為這次台北市議員提名必須尊重吳碧珠整體策略思考，基於尊重中常會討論意見，是否增額，還是要等吳碧珠決定是否放棄連任再決定。

李哲華說，若吳碧珠最後繼續為黨爭取連任，台北市議員提名額度就照現有規劃；若吳不連任，就回到市黨部原本提名過半的方案，再進一步討論是否增額。

只不過配合增額席次決策期程展延，市黨部原本考慮將這次提名爭議風暴核心，已展開第一梯次作業的內湖南港區議員初選，展延到與4月10日才將展開登記的第二梯次市議員初選選區再一併進行民調，但黨中央昨天也否決這項規畫。

李哲華說，依規定，各縣市黨部提名縣市議員作業，隨時可因應選情變化對提名席次做出調整，既然如此，已公告的港湖區市議員初選當然就繼續照走，若後續確定要增額提名，初選仍進行中就直接補公告；若初選結束，也可以報准方式處理。

黨務人士解釋，吳碧珠爭取連任與否，除將影響台北市士林北投區議員提名布局，最重要的還是黨高層日前所說的「議員提名應與正副議長連動」原則。

黨務人士直言，這次國民黨台北市議員提名之所以引發爭議，吳碧珠主導內湖南港區由原本規畫的提5席減提1席是風暴起點，若吳續選，黨堅持提4席尊重吳的操盤合理；但若吳不選，這一局就是黨要自負成敗責任，回歸原初評估的提名席次也合理。

吳碧珠周二與黨籍議員下午茶時則承諾，即使放棄連任，年底台北市議員與正副議長選舉也都會幫忙輔選到最後一刻，不會撒手不管。

國民黨李哲華中常會

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