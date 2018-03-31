黃煌雄接促轉會盼和解 徐永明：醜陋的交易

2018-03-31 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前監委黃煌雄被提名為「促進轉型正義委員會」主委，盼未來落實真相、公義、和解，對此時代力量立委徐永明表示，黃煌雄不回應外界質疑，還厚著臉皮大談「真相、公義、和解」六字箴言，並有總統府高層吹捧助陣，著實令人作噁。與其談六字箴言，黃煌雄和府高層倒不如就事論事具體回應，否則只是逃避。

徐永明反問黃煌雄，前檢察總長黃世銘和前總統馬英九違法弄權、破壞權力分立的「真相」是什麼？黃世銘違法被判刑有罪，卻仍不被監察院彈劾一事的「公義」何在？黃煌雄過去包庇黃世銘與馬英九所做所為，今終獲得促轉會主委提名，難道就是所謂的「和解」？

徐永明也指出，黃煌雄曾出版「台灣的先知先覺者蔣渭水」，但同一本書在2006年重新出版，書名變成「台灣的孫中山，蔣渭水傳」，接著大力營造正在參加總統大選的國民黨主席馬英九與蔣渭水、台灣史的連結，2008年7月，黃煌雄被新任總統馬英九提名為監察委員。黃煌雄拿蔣渭水研究連結孫中山有其政治目的，「真相」到底是什麼？將蔣渭水比擬為台灣孫中山，並在選前拿馬英九跟這些台灣人物做本土連結，這就是所謂「公義」？遊走藍綠幫馬英九助選，最後獲得監委一職，難道也是「和解」的一部分？

徐永明表示，「真相、公義、和解」不是被提名人求官的敲門磚，更不是總統府高層吹捧用的看板，如果每天想著維持權力，「和解」不過是醜陋的交易。