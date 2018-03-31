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陳抗愈趨激烈 國安局擬三原則應對

2018-03-31 19:44中央社 台北31日電

國安局報告今天指出，近期陳抗愈加激烈，特勤中心將依陳抗動態預判發展，投入計畫兵(警)力，再依狀況發展，投入預備隊，以「柔性疏處、理性應變、保障合法」原則，防杜脫序、滋擾事件。

立法院外交及國防委員會4月1日（下週一）邀請總統府副秘書長、國家安全局局長率特勤中心副指揮官、國防部憲兵指揮部指揮官、內政部警政署長報告「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」，並備質詢。

根據國安局已送到立法院的書面報告指出，近期陳抗方式有愈加激烈的傾向，特勤中心協同各編組單位依陳抗群眾聚集動態，預判未來發展，以計畫兵警力即刻投入防處，再依狀況發展，預劃所需警備車輛待命，結合梯次投入預備隊。

報告指出，將以「柔性疏處、理性應變、保障合法」的原則，防杜違常脫序，及可能衍生的危安與滋擾事件，確保維安萬全。

在維安情資蒐集方面，報告指出， 在接獲陳抗或重大治安、交通安全與社情案件等，對特勤安全形成潛在威脅者，特勤中心會即行綜整、查證及研判，並視研處結果，通報相關編組單位掌握， 以為警衛規劃的參考。

報告指出，針對具時效性的各類危安預警、突發事件等，在獲報後即採「先通報、續查證」與「一 面研判、一面報告」的原則，及早應處，以收「先知先制」、「防患未然」之效。

陳抗國安局立法院

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