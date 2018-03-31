國民黨工資遣費 黨產會許可動支1.6億

2018-03-31 19:52 中央社 台北31日電



不當黨產委員會主委林峯正（右）與副主委施錦芳（左）。聯合報系記者陳正興／攝影 分享 facebook 不當黨產委員會今天表示，同意國民黨動用台灣銀行舊制勞工退休金專戶內款項新台幣6000萬餘元及國民黨出售舊中央黨部大樓的尾款一億元，發給遭解雇勞工資遣費。

黨產會下午發布新聞稿指出，國民黨申請動支國民黨設於台灣銀行舊制勞工退休金專戶內的款項6000萬餘元及國民黨出售舊中央黨部大樓（現今張榮發基金會所在地）尾款一億元，發放給遭國民黨解雇的勞工資遣費。

黨產會說，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例等，黨產會已於2月6日及3月27日的委員會議同意，若國民黨提出申請即可同意國民黨動支相關經費，黨產會今天將許可函文發給台灣銀行及財團法人張榮發基金會等單位。

黨產會提醒國民黨務必核實支出並留據存查，並期待相關各單位可盡速處理相關作業，盡速將資遣費發予勞工，確保勞工權益。

國民黨發言人李明賢指出，資遣費在法令規定上本就是法定義務支出，且經台北士林地方法院核定、並由台北市勞動局黨核准，因此國民黨要求發放，這是回歸法令規範，黨產會今天以「審查許可」方式，分明凌駕法律。

李明賢說，黨產會口頭承諾國民黨企業工會代表人將以張榮發基金會不動產買賣價金尾款做為支付大解剩餘款項，國民黨樂觀其成，期盼黨產會信守承諾，維護勞工權益。

國民黨表示，希望民進黨政府不要凡事皆以政治操弄，法定義務就是法定義務，今天發新聞稿大做文章把正常當特例，有違民主國家精神。