黨產會解凍1.6億資遣費 國民黨罵：拿正常當特例

2018-03-31 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨黨產遭凍結，連資遣費動支都有問題，黨產會今表示，已許可國民黨動支設在台灣銀行舊制勞工退休金專戶內的款項6千萬餘元，及國民黨出售舊中央黨部大樓（現張榮發基金會所在地）尾款1億元支付勞工資遣費。國民黨回應，資遣費在法令規定上本就是法定義務支出，黨產會以「審查許可」方式，分明是凌駕法律。

國民黨晚間發表4點說明，強調資遣費在法令規定上本就是法定義務支出，且經台北士林地方法院核定、並由台北市勞動局黨核准，因此國民黨要求發放，這是回歸法令規範；再者，從日前國民黨欲要求發放，到今天才由黨產會「核准」，除了於法無據，過去日子延宕，導致退休黨工權益受損，要由黨產會負起全責。

國民黨文傳會副主委洪孟楷呼籲，政府機關仍應該遵守中華民國法令規範，而黨產會口頭承諾國民黨企業工會代表人，將以張榮發基金會不動產買賣價金尾款做為支付大解剩餘款項，國民黨樂觀其成，更期盼黨產會信守承諾，以維護勞工權益。

洪孟楷也說，照此黨產會標準，日前所有申請相關法定義務支出，包括去年底行文黨產會解雇勞工所需支用9億多元相關費用，也請應給予許可，除符合法令一體適用，也是正當法治國家該有精神。他要奉勸民進黨政府不要凡事皆以政治操弄，法定義務就是法定義務，今日發新聞稿大做文章把正常當特例，實在有違民主國家精神，期許黨產會往後能迷途知返。