國安局指元首維安面臨陳抗近期有愈加激烈傾向

2018-03-31 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國安局下周一將就「元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」進行專案報告。報告內容稱，近期陳抗方式有愈加激烈的傾向，特勤中心協同各編組單位依陳抗群眾聚集動態，預判未來發展，將以計畫的兵警力即刻投入防處；也會依狀況發展，預劃所需警備車輛待命，防杜違常脫序，可能衍生的危安與滋擾事件，確維萬全。

根據國安局今日送到立法院的報告表示，該局各特勤安全維護對象警衛編組與總統府及總 統官邸安全工作的兵警力運用，是依「特種勤務條 例」、任務、預警情資及節目性質，以「侍衛編組」為核心，「便衣編組」為支撐，統合「武裝編組」、「警察編組」共同執勤。區分「蒞臨場所警衛」、「區域警衛」 及「線上警衛」。

國安局說，蒞臨場所警衛，主在防制預謀或意外的危害、滋 (驚)擾狀況發生，確保安全維護對象於蒞臨場所之 安全與安寧；總統府屬蒞臨場所勤務。總統、副總統 蒞府期間，特種勤務生效；由國安局依法協調、督導及管制相關特勤編組單位共同執行。

國安局表示，區域警衛主在防制滲透、狙擊、包圍、謀害及滋 (驚)擾狀況發生，以確保安全維護對象於住居所(含駐在處所)時的安全與安寧。

國安局表示，今年度已執行特種勤務計三千餘場次，使用兵警力計十六萬餘人次。而今年度計蒐報與運用情資近三百件。接獲陳抗或重大治安、交通安全與社情案件等，對特勤安全形成潛在威脅者，特勤中心即行綜整、查證及研判，並視研處結果，通報相關編組單位掌握，以為警衛規劃的參考。