蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！

2018-03-31 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



總統蔡英文今天就前總統陳水扁「新勇哥物語」談台北市長選舉之事說重話，今天晚間最新的「新勇哥物語」，勇哥嚇得跪地高呼：「總統英明！」

最新的［新勇哥物語-61］如下：

「勇哥：「總統英明！」

勇弟：你神經病啊！

勇哥：不是有人說「新勇哥」這些是鬼話嗎？是誰把阿扁關在鬼地方6年多，天天碰到蛇神牛鬼，早就不會說人話了！「總統英明！總統英明！⋯⋯⋯！」

勇弟：勇哥你怎麼怕成這樣？要不要去看精神科醫生？

勇哥：你不知道今天總統在花蓮説重話了，說「新勇哥物語」談政治，「對阿扁保外就醫不是一件好的事情」。讓我想到2009.9.10蔡主席親口向美國AIT 新任主席司徒文說的一句話：「扁被關押對民進黨也有好處」。蔡主席接著補充說明「我們民進黨內線人曾告訴我們，陳如果獲釋，會走遍台灣動員支持者，來拉抬自己的政治實力」。所以總統今天花蓮談話的意思不就是說，「新勇哥物語」對阿扁保外就醫沒有好處，再把阿扁關押對民進黨才有好處？！

勇弟：2015.1.6 阿扁回家隔天，羅瑩雪部長說阿扁在保外就醫期間，可接受採訪，還可以上臉書分享。如今怎麼會變成這樣？

勇三：給我聽好，現在總統姓蔡不姓馬！

勇哥嚇得跌跪地上：「是的，總統英明！」