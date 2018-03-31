呂秀蓮批綠充滿失敗主義 洪耀福：民進黨是務實主義

2018-03-31 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



年底台北市長選舉，外界關注民進黨是否自提人選；已表態投入北市長選舉的前副總統呂秀蓮今批評，民進黨中央充滿「失敗主義」，對不起當年開疆拓土的前輩，她也質疑秘書長洪耀福沒有參選經驗，如何帶領民進黨打選戰？