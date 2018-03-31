盼參與WHO 外交部推越語短片凸顯醫療實力

2018-03-31 18:16 中央社 台北31日電



外交部今天公布以越南語發音的宣傳短片，以台灣醫療團隊協助罹患「畸形淋巴血管瘤」的越南小女孩免於截肢的真實案例，凸顯台灣的愛心與尖端醫療技術，也強調台灣參與WHO的必要性。

外交部表示，為向世界展現台灣先進醫療技術與愛心無國界的精神，製作國際醫療短片「阿巒的作文課」（英文片名：A Perfect Pair）。藉此向國際社會呼籲，在邁向「健康是基本人權」願景的大道上，世界衛生組織（WHO）需要台灣的參與。

長度約3分鐘的短片呈現一個真實案例。外交部指出，短片主角阿巒是一名自幼罹患「畸形淋巴血管瘤」的越南小女孩；她在面臨截肢危機時，獲得越南台商捐贈高額醫藥費，讓她得以跨海來台接受高難度手術，不僅免於截肢，現在也能正常行走。

外交部耗時2個月製作這支短片，製作團隊更赴越南拍攝。短片為越南語發音，除配製中、英文字幕外，也有日、西、法、德等字幕版；「潮台灣」（TrendingTaiwan）YouTube頻道以及外交部臉書紛絲專頁都能看到這支短片。

外交部指出，台灣醫療技術名聞遐邇，每年吸引成千上萬的國外人士來台就醫；過去半世紀以來，派遣海外的醫事人員更已協助數百萬名外國人士重拾健康。

此外，台灣多年來在強化區域與全球防疫網所做的貢獻，以及為落實WHO「全民健康覆蓋」（UniversalHealth Coverage）政策所建立完善的全民健康保險制度等，都顯示台灣有意願，也有能力與WHO及世界各國分享經驗，共同實現聯合國「永續發展目標」之中，確保健康及促進各年齡層福祉的目標。