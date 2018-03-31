正面迎戰艱困選區 國民黨嘉縣、屏縣長下周起公告初選

2018-03-31 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨年底縣市長布局進入倒數，屬艱困選區的嘉義市與屏東縣將自下周起陸續展開初選公告程序，並可望於四月中旬完成徵召提名。但原本今天之前要決定的台南市長泛藍整合方式，則仍溝通中。而昨天進行協調的金門縣，十六或十七日還會再次協調。

國民黨組發會主委李哲華表示，嘉義縣長初選將於下周二（四月三日）公告，四月九、十日領表，若最後無人登記，可望四月中旬即徵召有意願參選的前縣黨部主委、前立委吳育仁參選。

至於屏東縣長提名，李哲華說，清明連假後，最快四月九日將初選公告。黨務人士坦言，由於屏東縣屬艱困選區，黨中央目前鎖定客委會前副主委李朝明，若初選最後也無人參選，就會徵召李朝明，目標四月中下旬完成提名。

至於金門縣長提名機制，李哲華表示，昨天下午協商過程部分參選人還有意見，各自立場說明後，先讓大家思考，暫訂四月十六或十七日再舉行一次協調會決定提名方式。

而對於也爭取國民黨提名參選金門縣長的現任議員陳玉珍，昨天還參加黨中央協調會，今天卻出席親民黨黨慶活動。黨務高層聽到後驚訝的反問「真的嗎？」但不願評論陳的想法。至於是否黨紀處分，黨務人士表示，由於未公開站台，應該還不至於。