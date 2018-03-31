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民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

前挪威總理布倫特蘭 將獲頒成大榮譽博士

2018-03-31 17:44中央社 台南31日電

第三屆女性永續發展科學週3月29日已在台灣大學開幕，4月3日在成功大學閉幕，成大在閉幕前將頒發榮譽博士學位給科學週幕後重大推手、唐獎第一屆得主、挪威前總理布倫特蘭。

2018女性永續發展科學週「GroBrundtland Weekof Women in Sustainable Development」，3月29日在台大社會科學院開幕，4月3日在成大格致堂閉幕，今年是最後一屆。

女性永續發展科學週是唐獎教育基金會委託成功大學一連舉辦3年的活動，目的是培養年輕女性科學研究人員，布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）將特地來台出席閉幕典禮，且將發表「聯合國永續發展目標：回溯30年國際合作概況」專題演講，並頒獎表揚5位「格羅-布倫特蘭獎」得主。

成大今天宣布，成大4月3日閉幕前將頒發榮譽博士學位給布倫特蘭。

唐獎是台灣企業家尹衍樑效法諾貝爾獎精神創辦的國際性獎項，2014年選出首屆「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」、「法治」4大獎項得主。布倫特蘭同意唐獎授權成大連續3年舉辦「女性永續發展科學週」，提供開發中國家致力於公共衛生的優秀女科學家來台學習推動永續發展工作。

今年5位「格羅-布倫特蘭獎」得獎者，分別是南非Natisha Dukhi、肯亞Barbara Burmen、印度NehaDahiya、菲律賓Weena Jade Gera、馬來西亞SarvaMangala Praveena。

唐獎成功大學馬來西亞

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