親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
政要花蓮拚觀光
陳慶士論文造假
我舉辦飛安峰會
藍綠各黨拚選戰
核二出包又跳機
長照執行率不高
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

提前過愚人節?軍史館搞烏龍 美國空軍一號變國軍

影／親民黨新黨部開張 宋楚瑜導覽 充滿愛的回憶

2018-03-31 16:23聯合報 記者林洧旭╱即時報導

親民黨今慶祝18歲黨慶並且搬新辦公室，新辦公室牆上掛有黨主席宋楚瑜孫女送的畫，和蔣經國的合照等，宋楚瑜順勢為首波提名20名市議員參選人造勢。

不過，縣市長部分會不會和藍綠合作？宋楚瑜表示，「各個政黨都還沒有完成，他們的提名和推薦的程序，我們也不必太早跳出來。」而媒體另外一個焦點是組織部主任張碩文，張碩文開玩笑說，有許多媒體問他是不是搬家了？他答覆，我已經搬家，不要再去按2樓的電梯，引起哄堂大笑。

親民黨今18歲黨慶，親民黨主席宋楚瑜帶領市議員參選人造勢。記者林洧旭／攝影
親民黨今18歲黨慶，親民黨主席宋楚瑜帶領市議員參選人造勢。記者林洧旭／攝影
分享

宋楚瑜張碩文蔣經國

相關新聞

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

2018-03-31 14:27

防陳抗 憲指部：強化府區及官邸中衛區特種警衛任務

2018-03-31 15:59

游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！

2018-03-31 15:40

林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22

為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

2018-03-31 14:39

蔡英文遊花蓮 這回當起攝影師拍記者

2018-03-31 17:17

為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16

黃煌雄接促轉會主委 尋求「真相、公義、和解」

2018-03-31 14:32

高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進

2018-03-31 14:13

影／北市府自拆期限已過 原民陳抗據點也被拆

2018-03-31 14:01

談轉型正義 黃煌雄：真相、公義、和解

2018-03-31 13:50

陳冲：加行政裁量權 違民主法治

2018-03-31 13:43

財團法人法 綠擬加入行政裁量權

2018-03-31 13:41

黃煌雄：要探索真相、追求和解

2018-03-31 13:40

徐國勇：提名黃煌雄 代表促轉超越藍綠

2018-03-31 13:40

黃煌雄掌促轉會 蔡英文：適當

2018-03-31 13:39

小英談扁 中監、陳致中不回應

2018-03-31 13:37

扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」

2018-03-31 13:37

宗教團體難入法 陳冲：完全選舉考量 政治問題難解

2018-03-31 13:37

冷眼集／小英淡淡的說 中監聽懂了嗎？

2018-03-31 13:36

促轉會名單 賴士葆：可預期國民黨會被更慘烈追殺

2018-03-31 13:34

財團法人法審查 綠考慮引入行政裁量權

2018-03-31 13:34

八百壯士取得路權及臨時建物許可 搭簡易帳篷抗爭

2018-03-31 13:25

台梵邦交生變？蔡英文：冷靜以對 不能自亂陣腳

2018-03-31 13:20

很快接新職？陳菊：有新發展一定報告大家

2018-03-31 12:56

政論節目討論柯P選情 柯P：科幻小說

2018-03-31 12:38

親民黨18歲生日入新厝 張碩文：不要再按2樓電鈴

2018-03-31 12:35

親民黨18歲黨慶 宋楚瑜：成熟的橘子不會變綠

2018-03-31 12:25

黃國昌批提名黃煌雄糟蹋轉型正義 徐國勇：他可被檢驗

2018-03-31 12:10

促轉會名單只公布6位？ 徐國勇：其他3位跑公文中

2018-03-31 12:03

蔡說對扁的保外就醫不會是好事 中監：了解中不回應

2018-03-31 11:58

是否回應蔡總統說的重話？陳致中：不用啦

2018-03-31 11:57

親民黨今提名18縣市議員 藍金門縣議員陳玉珍現身

2018-03-31 11:51

遠雄再撤案 柯P：用選舉來拖延施壓沒用

2018-03-31 11:49

陳抗團體串連每人申請2日路權 柯P：法律有漏洞

2018-03-31 11:36

陳金德綠博談夢 感慨宜蘭回不去了…

2018-03-31 11:26

【即時短評】蔡英文下指導棋 中監敢撤扁保外就醫？

2018-03-31 11:20

外交部次長章文樑請辭獲准 駐俄代表謝武樵接任

2018-03-31 11:14

誰接總統府秘書長？蔡英文反虧媒體：你們一直煩菊姊

2018-03-31 10:59
看更多

熱門文章

警大報名人數大暴增！為何年輕人不怕「年改效應」 ？

2018-03-31 09:00

陳慶士8論文遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

2018-03-31 13:45

扁爆綠將與柯P合作 蔡英文：對扁保外就醫不會是好事

2018-03-31 10:27

洩密案辯論終結 柯建銘：馬英九毀憲亂政必須制裁

2018-03-30 22:45

國民黨戰袍升級搶先看 「長輩款」還是馬英九指定

2018-03-31 08:00

洪孟楷：柯建銘百般糾纏 民進黨真的沒馬英九不行？

2018-03-31 07:16

阿扁又爆料 指劉世芳退選是為了陳菊北上接府秘書長

2018-03-30 17:37

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

2018-03-31 14:27

網紅呱吉誓言打倒國民黨老白痴 徐巧芯：不盡公平

2018-03-30 18:12

孫大千提9個理由 支持保留松山機場

2018-03-31 10:43

孫大千諷新勇哥物語的爆料：小英陳菊沒當演員太可惜

2018-03-31 09:30

特聘研究員陳慶士涉論文造假 中研院：遺憾 調查中

2018-03-31 12:21

【即時短評】蔡英文下指導棋 中監敢撤扁保外就醫？

2018-03-31 11:20

陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職

2018-03-31 12:07

扁爆陳菊拿劉世芳換官 段宜康爆氣「把爆料者當勇哥」

2018-03-31 09:52

為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16

馬英九指定款！ KMT潮T再推出Polo衫、棒球帽

2018-03-30 22:03

婉拒促轉會委員 陳翠蓮：什麼都不方便說

2018-03-31 00:40

突破！我首辦飛安高峰會 明年登場

2018-03-30 23:39

這裡也拆了！北捷出口原民陳抗區 今早遭清除

2018-03-31 09:33

洩密案 馬英九：檢方採取「打稻草人」的操縱策略

2018-03-30 17:31

誰接總統府秘書長？蔡英文反虧媒體：你們一直煩菊姊

2018-03-31 10:59

林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22

愚人節提前一天?軍史館烏龍 美國空軍一號變國軍

2018-03-31 16:34

江惠民曾辭官陪父 對表現不佳檢察官考績打丙

2018-03-31 00:28

海運界30年 黃希賢接國民黨基隆黨部主委

2018-03-31 08:53

親民黨今提名18縣市議員 藍金門縣議員陳玉珍現身

2018-03-31 11:51

為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

2018-03-31 14:39

新北市府：花蓮強碰總統 實在太巧了

2018-03-31 00:00

高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進

2018-03-31 14:13

陸梵建交時間點？賴揆：這很難講

2018-03-31 00:34

促轉會名單 賴士葆：可預期國民黨會被更慘烈追殺

2018-03-31 13:34

扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」

2018-03-31 13:37

吳明益國籍遭改 主辦單位：諮詢英外交部意見

2018-03-30 19:32

親民黨18歲黨慶 宋楚瑜：成熟的橘子不會變綠

2018-03-31 12:25

拖2B反裝甲飛彈輸台 陸軍攻擊泛水目標距離增一倍

2018-03-31 11:31

新聞眼／外交戰場的勝負 不總是零和遊戲

2018-03-31 00:48

王金平：「兩岸一家親」應是最大公約數

2018-03-30 17:36

黃國昌批提名黃煌雄糟蹋轉型正義 徐國勇：他可被檢驗

2018-03-31 12:10

藍新北市長初選政見會 侯、周、金首度同框

2018-03-30 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top