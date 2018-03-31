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提前過愚人節?軍史館搞烏龍 美國空軍一號變國軍

防陳抗 憲指部：強化府區及官邸中衛區特種警衛任務

2018-03-31 15:59聯合報 記者洪哲政╱即時報導

憲兵指揮部4月2日下周一應外交及國防委員會就「我國元首維安執行現況、特勤人員訓練、維安情資蒐集，與陳抗維安執行策略」實施專題報告，憲兵指揮部首度說明駐守總統府、總統寓所兵力部署策略，強調該部依每日、每週維安情資蒐報作為，掌握「總統府區」及「總統寓所」周邊陳抗預警，除強化總統府區及總統寓所中衛區特種警衛任務外，確保安維對象安全之強化作為外，在狀況提升後，也會編成專案應變兵力，進駐至總統府及寓所週邊待命，依令執行應變制變任務。

總統官邸去年曾無預警遭到反年改陳抗人士前往抗議，國安局警衛官去年年底又發生清槍時擊發實彈的意外事件，國安局與憲兵對於府區維安工作落實程度受到矚目。

憲指部報告今天下午送到立法院，報告內容指出，在總統府方面，憲指部所屬總統府憲兵營，受「總統府侍衛室（警衛組）」指揮管制，負責總統府警衛區的安全維護任務，防制一切驚擾、危害狀況發生；區外由地區治安機關負責。總統寓所，憲指部所屬總統寓所憲兵營，受「永和警衛室」指揮管制，負責總統寓所圍牆範圍以外，中衛區安全維護任務，防制一切驚擾、危害狀況發生。

至於蒞臨場所，憲指部所屬憲兵部隊，在正、副元首蒞臨場所前，配合特勤中心完成先期現地會勘，依特勤中心要旨命令，劃定安全維護區域，受「國安局特勤中心(含永和、平安警衛室)」指揮管制，執行蒞臨場所內衛區特種警衛安全維護任務。

而在人員訓練方面，憲指部表示，基礎訓練該部於新兵「專長訓練」階段，排定一般警衛及特種警衛勤務等課程，置重點於警衛勤務規定、用槍時機與要領、法源依據、任務編組與執勤要領；另於「專長訓練期中鑑測」時機，採「設站過關」方式，實施警衛勤務課程測驗及合格簽證作業，使新兵具備一般警衛及特種警衛勤務執勤之「合格憲兵」。

部隊訓練方面，為強化特種警衛勤務執行能力，各部隊依年度訓練計畫，針對體能戰技、兵器射擊及反制應變格鬥、限制空間戰鬥等訓練課程，反覆施訓，使其熟稔狀況應處作為，並於每月實施訓練成效驗收，以提升憲兵部隊執行特勤反制應變能力。

在專案訓練上，針對元旦、國慶及總統就職等重大專案任務，由各部隊於執行前，先期完成計畫作為、現地偵察、兵棋推演及實兵演練，按「先組合再綜合」模式實施訓練，置重點於各項驚擾、危害等態樣處置流程及程序，完訓後核予「合格簽證」，期達「任務萬全」的目標。

憲指部同時指出，維安情資蒐集方面，憲指部依法執行特種警衛勤務維安情資蒐集，指導所屬掌握並清查區域內特勤危害目標及經常陳抗團體(人士)，全般掌握特勤危安之徵候、預警狀況。蒐獲蒞臨場所警衛勤務預警，除依流程通報外，對可能肇生的危安狀況、攜帶物品及可能行動等完成危害評估分析報告，提供上級及各級指揮官完成兵力部署規劃、警力協調及防處作為，並提供任務部隊於勤務前實施任務訓練。而具體危害情資依地區聯防機制及情報通報機制，於蒐獲危害維護對象人身安全、重大突發狀況等特勤預警情資後，第一時間通報特勤中心及國安局治安情報協調處理小組機先防處。

對於維安執行策略，憲指部強調，該部依每日、每週維安情資蒐報作為，掌握「總統府區」及「總統寓所」周邊陳抗預警，除強化總統府區及總統寓所中衛區特種警衛任務外，確保安維對象安全之強化作為如下：

一、狀況提升，編成專案應變兵力，進駐至總統府及寓所週邊待命，依令執行應變制變任務。

二、派遣高階督導官進駐，全程掌握應處。

三、專案應變部隊加強突發狀況應處演練。

四、強化友軍通聯與支援協處。

五、協調主辨單位編組安全管制人員，納入警衛編組運用。

六、編組機動兵力，完成各項緊急突發狀況支援目標演練與裝備整備。

憲兵「反制應變小組」遴選具格鬥與體育專長的官兵，擔任憲兵戰技種子教官。圖/軍聞社
憲兵「反制應變小組」遴選具格鬥與體育專長的官兵，擔任憲兵戰技種子教官。圖/軍聞社
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總統府憲兵國安局

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