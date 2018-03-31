林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市長林佳龍財產申報，多了一筆房產，地產、房仲業者和網友紛紛推測，是位於國美館前得上億豪宅「由鉅大恆」。

林佳龍4年前選舉時與前市長胡志強辯論，因房產擦出火花。林佳龍在一場辯論會上，接受提問為何不買房子？他當時說，「沒買房子是因為沒有緣分」。胡陣營批評林佳龍：「擁有5億元身價，定居台北、租屋台中」，只想做「過客」，當時林陣營回應，停止歧視租屋族。

林則質疑胡，「如果一個市長在七期買房子每坪十幾萬，幾年後每坪變成幾十萬，市民怎麼看？」胡回嗆：「不要影射我炒房，如果每坪有幾十萬，那我賣給你要不要？」

當時林佳龍在推「社會住宅」政策，緊咬胡在七期置產，帶動七期和全市房價炒高，諷胡是「炒房市長」。兩人最激烈的正面交鋒，是在選前一場媒體辯論會上，針對房事砲火四射。

林說，他未買房子的議題被刻意炒作，「如果市長跟建商買房，建商住在同棟大樓，買的時候每坪15萬，現在價值70-80萬？大家喜歡這種市長嗎？」