為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前監委黃煌雄確定出任「促進轉型正義委員會」主委之後，台大歷史系教授陳翠蓮日前突然婉拒出任促轉會委員，今天她首度打破沉默對外說明婉拒的理由，她表示，「消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位，只是我反對黃煌雄擔任促進轉型正義委員會主委的原因之一；促轉會主委是該會門面，他定義了這一重要機構的性格與價值，這是我認為黃煌雄不適任的重要理由。」

今天有媒體刊出投書分析陳翠蓮婉拒的理由，她在臉書上說明，她從未向系上同仁談過府方徵詢擔任促轉會委員一事，只在最後向系主任報告過她的決定經過。她婉拒促轉會委員並不是因為這是政治性工作，也不是因為手上的計畫尚未完成。

投書的學者提到黃煌雄曾出版「台灣的先知先覺者蔣渭水」，但陳翠蓮表示，這位學者可能根本不知道，同一本書在2006年重新出版，書名變成「台灣的孫中山，蔣渭水傳」，接著大力營造正在參加總統大選的國民黨主席馬英九與蔣渭水、台灣史的連結，2008年7月，黃煌雄被新任總統馬英九提名為監察委員。

陳翠蓮指出，消費蔣渭水、利用台灣史，出賣集體尊嚴換取個人官位，這只是她反對黃煌雄擔任促進轉型正義委員會主委的原因之一。她認識黃煌雄超過30年，因為她研究台灣史，對他的種種行徑有較多的觀察。她很希望轉型正義工作可以順利推動，所以對所有折衝過程隱忍不發，不願批評、不願口出惡言。

陳翠蓮說，可是媒體抹黑戰開始了，有人把她打成鷹派，說她是鬥爭派，反對和解。但作為民間真相與和解委員會理事長，這樣的指控與汙衊，不利該會日後對行政院促轉會的監督，更不利未來的轉型正義工作的推動，這些理由迫使她已不能再沉默。