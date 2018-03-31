為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

行政院今天公布「促進轉型正義委員會」部分委員名單，前監委黃煌雄被提名擔任促轉會主委。黃煌雄下午表示，「這個主委對我是人生的意外」，他起先婉謝，後來才接受，其中一個很重要而根本的理由，就是促轉會除了探索真相之外，「最重要的，它不是個戰場，而是要求和解」。

黃煌雄表示，在當前的政治氛圍下，這樣的大方向，他個人是認同的，也是接受的，「蔡總統跟我說，她是民選總統，代表所有民意，要求我來承擔這個責任，後來我思考以後，決定接受這個職位的挑戰」。

黃煌雄表示，由於是「人生的意外」，他沒有想過有這個選項，來得很突然，大概是兩個禮拜前的事情，起先婉謝，後來才接受；也因為跟這個職位的連結時間很短，所以現階段被問到對促轉會的態度，「我只有3句話：探索真相、伸張公義、追求和解」，如果用更簡練的6個字，則是「真相、公義、和解」。

面對媒體時，黃煌雄手上拿著當年在監察院完成的「全民健保總體檢」調查報告。他表示，在組成團隊的過程中，因為時間非常緊湊，行政院已經有所說明，他希望組成非好的團隊，例如這本「全民健保總體檢」調查報告，就是在18個月的時間內，大概跟3000位醫護人員座談過，也跟相關的主管及學者接觸，最後對大家都關心的全民健保，作了一點助力及貢獻。

黃煌雄強調，提這個調查報告的用意是，「只要能把這個團隊組織起來，一定有信心在2年之內做好本分應該做好的工作」。

不過，對於這項人事，時代力量立委黃國昌質疑，前檢察總長黃世銘2013年配合前總統馬英九「違法亂紀」，黃世銘最後未被彈劾，「扮演關鍵角色的不就是監委黃煌雄嗎？」「找這種當初為了博取馬英九青睞，爭取再當監委，也不惜踐踏法律、出賣靈魂的牆頭草當促轉會主委，根本是在糟蹋轉型正義的價值」，他會堅決反對到底。