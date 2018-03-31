林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

台中市長林佳龍財產申報資料新增房貸3200萬元，引起房仲市場關注，業界推測是國立台灣美術館前的豪宅大樓；市府顧及市長家人隱私，不透露地點。圖／讀者提供 分享 facebook 台中市長林佳龍財產申報資料新增房貸3200萬元，引起房仲市場關注，業界推測是國立台灣美術館前的豪宅大樓；市府顧及市長家人隱私，不透露地點。圖／讀者提供 分享 facebook

台中市長林佳龍在台中買房子了！根據監察院最新的公職人員財產申報，林佳龍、廖婉如夫婦存款、股票近3億元，新增一筆3200萬元房貸，不動產新增一筆112坪建物與土地持分。

房仲業根據土庫段與基地面積研判，推斷是國立台灣美術館正前方的「由鉅大恆」社區；目前實價登錄均價每坪63萬元，林佳龍房子有112坪，推估市價約7056萬。

林佳龍強調，來台中已10多年，之前租屋、現在太太規劃買房子，他尊重家人決定；廖婉如說，選擇原本租屋的西區，主要是生活機能方便，購屋頭期款以保險解約與賣股票支應，再貸款購屋。

林佳龍說，政治人物財產申報是公開資料，受檢驗很正常，財產變化主要是太太廖婉如家族事業的盈利分配與公司清算所得，感謝外界關心。

政治人物的房產向來是熱門話題，尤其林佳龍在台中租屋10多年，有沒有在台中置產也備受關注；在野黨議員認為不買房子代表過客心態，林佳龍回應買不買房子跟愛不愛台中無關。

根據財產申報資料，林購買的房子位於西區土庫段，全社區基地面積約2750平方公尺，換算約833坪，林佳龍申報的建物持有面積為372平方公尺，大約112坪，登記在林佳龍妻子廖婉如名下。

林市長在哪裡置產？房仲業也根據土庫段與社區總面積研判，認為就是美術館前的「由鉅大恆」社區。根據內政部的地籍圖資網路便民系統，西區土庫段該社區的基地面積就是2750平方公尺。

不過林持有的建物坪數才112坪，跟該社區在實價登錄的140-150坪起跳的格局不太符合；房仲推斷，可能是社區內的小坪數產品或客製化坪數空間。

有房仲分析，林佳龍房子貸款發生時間為106年5月，直到106年12月才登記，推測林市長是預售期間購買，當時開價為每坪50萬-70萬元。

林佳龍買房子引起房仲市場關注，有房仲表示，土庫段位於國立台灣美術館周邊，地段好，有美術館、文化中心的廣大綠地，也緊鄰草悟道。