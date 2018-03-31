影／北市府自拆期限已過 原民陳抗據點也被拆

2018-03-31 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



長期駐守在北捷台大醫院站1號出口外的原住民陳抗團體，31號早上9時在北捷公司以及警方派員下，遭到清除放置許久的看板以及陳抗物品，在統獨團體後，原住民陳抗團體也成為台北市長柯文哲清除政治路霸的對象，不過柯文哲表示，過去是行政怠惰，他覺得還是要建立一個法治的國家。