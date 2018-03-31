談轉型正義 黃煌雄：真相、公義、和解

2018-03-31 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



行政院提名前監委黃煌雄首屆促進轉型正義委員會主委，黃煌雄今受訪表示，他目前只有一個理念，就是探索真相，展現公義，追求和解，希望後代子孫能坦然面對歷史，「這是我接任這份工作後的基本心情」。