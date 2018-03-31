台梵邦交生變？蔡英文：冷靜以對 不能自亂陣腳

2018-03-31 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



傳聞中國大陸和教廷的主教任命協議談判進入最後階段，雙方近日就會簽署協議。對於我國與梵蒂岡的邦交是否生變，蔡英文總統今天在花蓮與媒體茶敘時表示，國安團隊與駐外機構都有全程掌握情資，「我們要冷靜以對，不能自亂陣腳」。

蔡總統昨今兩天到花蓮拚觀光行程，她上午與媒體茶敘，被問及台梵邦交時表示，這段時間以來有台梵邦交相關報導，國安團隊包括駐外機構都有全程掌握情勢，這些都在掌握範圍，也有跟各方來溝通。