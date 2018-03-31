陳冲：加行政裁量權 違民主法治

2018-03-31 13:43 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ╱台北報導



政府推動財團法人法，民進黨團擬加入行政裁量權。行政院前院長陳冲表示，財團法人關乎人民財產，不是訂一條行政裁量權就可以解決，有爭議部分應透過司法程序解決，才是民主法治基本精神，若真加入行政裁量權，恐會剝奪司法程序正當性。

陳冲表示，修法中加入行政裁量權，不是沒有過、也無不可，但若真在財團法人法引入，以後恐會沒完沒了，這不是誰執政的問題，而是有爭議的部分就該透過司法程序，這才是民主法治基本精神，不照法律走，恐怕之後延伸更多問題，難道人民的財產權利可以行政裁量嗎？

至於宗教團體入「財團法人法」，從馬政府時代一直到蔡英文政府都歷經重重阻礙，陳冲坦言，宗教團體入法已經從法律問題變成政治問題，宗教團體最重要的就是「賺了錢但免稅」，信徒繳錢是信任所以不會去查宗教團體的帳，但是沒繳稅財務永遠不透明。

他說，偏偏每次修法都必須排除宗教團體，「完全是選舉考量」，這完全是政治問題，真的是難解。

陳冲說，不論是宗教團體還是財團法人，其實最重要的是公開透明，財團法人或宗教團體都是慈善性質，幫助社會也是慰藉人性，只要公開財務，很多問題都迎刃而解。他舉例，像美國總統的川普基金會，法律要求公開上網，公開之後很多熱心人士幫忙分析資料，自然也讓基金會更加謹慎，不敢做偷雞摸狗的事。