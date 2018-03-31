財團法人法 綠擬加入行政裁量權

2018-03-31 13:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



立院司法委員會下周一將針對「財團法人法」草案召開公聽會，4月9日可望逐條審查。不具名綠委指出，由於該法是為阻絕國民黨把基金會當小金庫，因此民進黨團擬在協商時加入「行政裁量權」概念，主管機關執法時有凍結甚至沒入權限。

據指出，現行條文中未有「行政裁量權」概念，屆時協商綠營擬將此概念引入，日後調查基金會時，能直接賦予相關主管機關權力，凍結甚至沒入相關資產，避免執法曠日費時。

該綠委強調，像是中技社、糖協、電協、蔣經國基金會，政府出資卻無法實質掌控人事，甚至選舉時變藍營的小金庫，「目的是要剷除國民黨的金源」。另位資深綠委表示，財團法人法草案第69條條文，就是在規範一些原本是政府捐助成立，後因接受民間捐贈轉為民間財團法人，政府能補足差額回復成政府捐助。

此外，日前因法務部「財團法人法」版本排除宗教，引發段宜康不滿，段宜康表示「宗教團體法」送了6次，都無疾而終，只因同一批法師、道長、前人，用盡手段阻撓立法，反對讓宗教團體財務公開透明。段強調，之後會客觀檢視條文，如果真有用在宗教性財團法人，是不合理規定，也會做合乎比例原則的修正。

有資深綠委表示，「年底要選舉，我們不會去捅宗教團體這個馬蜂窩。」據了解，藍綠兩黨團已有認知不去捅宗教這塊馬蜂窩，藍營反對時也未在宗教這塊著墨。法務部送來版本中，排除宗教法人；反丟回內政部另外立法，內政部報告時又建議宗教法人以民法規範，才引發段宜康不滿。