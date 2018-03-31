徐國勇：提名黃煌雄 代表促轉超越藍綠

2018-03-31 13:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



前監委黃煌雄被提名為促進轉型正義委員會主委，民進黨團總召柯建銘曾力薦黃煌雄，認為黃不但超越藍綠，歷史底蘊甚深，定能承擔日後轉型正義重大工程。

副主委則由陸委會副主委張天欽轉任，行政院發言人徐國勇表示，張律師任職間有冤獄平反工作背景，讓他獲得青睞，能協助黃處理轉型正義工程。

徐國勇表示，黃煌雄任職監委期間，做了許多對不當黨產、轉型正義研究，現在黨產會很多資料都要借重黃的研究，他在台灣史乏人問津甚至受到壓抑的時代，即投入研究，並完整參與台灣從威權走向民主的歷程，提名黃煌雄代表台灣轉型正義跨出超越藍綠的第一步。

徐國勇強調，轉型正義尋求的是對話而非對抗，為了讓不同的政治陣營坐下來談，黃煌雄是極為適當的主委人選。

黃煌雄出身宜蘭，以師承蔣渭水精神而自勵，在民進黨內以儒雅厚重形象見稱，黨外時期便投身政治、選戰，歷經民進黨組黨、解除戒嚴、推動國會全面改選。

黃煌雄雖然是資深民進黨員，但因為他曾任前總統李登輝、馬英九時期的監委，且對馬英九參與紀念蔣渭水的肯定，甚至在任職監委期間，對時任檢察總長黃世銘彈劾案的立場，更令綠營人士多所質疑。

至於張天欽專長是海事法，如今被提名促轉會副主委，背景資歷是否符合促轉會要求令外界質疑。徐國勇表示，張有律師背景，對戒嚴時期匪諜補償工作做很多研究，曾在「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」任董事，並對冤獄平反工作多有著墨，轉任促轉會與他的海商法專業不相違背。